Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
İki ildeki okul saldırıları ile ilgili iddialar doğru değil

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da gerçekleşen okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül'ün cenazesine bakanların katılmadığı iddialarının, ailenin "cenazede kimseyi istemiyoruz" beyanı üzerine gösterilen bir saygıdan kaynaklandığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan "hayatını kaybedenler listesinde isim ayrımı" ve "ihraç polis" tartışmalarının asılsız olduğu belirlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm aileleri arayarak bizzat taziye dilediği bildirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 16:16, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 16:24
İki ildeki okul saldırıları ile ilgili iddialar doğru değil

Şanlıurfa'nın Siverek ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçelerinde okullarda yaşanan saldırılara ilişkin gündemde çeşitli iddialar yer aldı ve almaya devam ediyor.

Son olarak çeşitli basın organlarında, Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulunda 15 Nisan'da gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 8 öğrenciden biri olan Yusuf Tarık Gül'ün babasının KHK ile ihraç edilen eski bir polis olduğu ve bakanların bu nedenle Akgül'ün cenazesine katılmadığı yönünde iddialar yer aldı.

Hayatını kaybedenler listesinde Yusuf Tarık Gül'ün adının küçük harflerle yazıldığı öne sürülürken okulda daha önce yürütülen soruşturmayı da bu konuya bağlayan yorumlara yer verildi.

Olaydaki iddiaların peşine düştük araştırdık ve tüm bu iddiaların gerçekle hiçbir ilgisinin olmadığı ortaya çıktı.

Olayın gerçekleştiği günün akşamı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morgu önünde bekleyen ailelerin Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer tarafından ziyaret edildiği, Yusuf Tarık Gül'ün babası Burak Gül'ün, ailelerin acısını paylaşmak için gelen Vali Ünlüer ve beraberindeki yetkililere tepki gösterdiği ve oğlunun cenazesinde kimseyi istemediğini beyan ettiği bildirildi.

Yusuf Tarık Gül'ün cenazesinin 16 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de Karacasu Kırım Mezarlığında defnedildiği, ailenin hassasiyetine saygı gösterilerek bakanların ve mülki birim yetkililerinin cenazeye katılmadığı öğrenildi.

Ancak buna rağmen defin gününden bir gün sonra ise Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in aileyi ziyaret ederek taziyelerini ilettiği, 21 Nisan'da da Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ın acılı aileye taziye ziyaretinde bulunduğu ortaya çıktı.

Bir diğer husus olan Ayser Çalık Ortaokulundaki soruşturmayı da buna bağlayan haber ve iddiaların da asılsız olduğu öğrenildi. Bütün Türkiye'de, 1,2 milyon öğretmen için uygulanan mevzuat hükümleri gereği norm fazlası durumuna düşen 2 öğretmenin başka okullara gönderildiği, diğer yandan okul müdürü ve 2 müdür yardımcısının ise haklarında yapılan bir şikayet üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, e-okul log kayıtlarından, aynı okulda eğitim gören çocuklarının notlarında değişiklik yaptıkları tespit edildiğinden görevlerinden alındıkları belirtildi.

Öte yandan saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı herhangi bir listede bir öğrencinin ismi için farklı bir uygulama yapılmasının da söz konusu olamayacağına işaret edildi.

Ajanslara yeni düşen haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden çocukların ailelerini cenaze törenlerinin ardından tek tek telefonla arayarak başsağlığı dileklerini ilettiği yazıyordu.

