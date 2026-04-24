İki ildeki okul saldırıları ile ilgili iddialar doğru değil
Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da gerçekleşen okul saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül'ün cenazesine bakanların katılmadığı iddialarının, ailenin "cenazede kimseyi istemiyoruz" beyanı üzerine gösterilen bir saygıdan kaynaklandığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan "hayatını kaybedenler listesinde isim ayrımı" ve "ihraç polis" tartışmalarının asılsız olduğu belirlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm aileleri arayarak bizzat taziye dilediği bildirildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçelerinde okullarda
yaşanan saldırılara ilişkin gündemde çeşitli iddialar yer aldı ve almaya devam
ediyor.
Son olarak çeşitli basın organlarında, Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulunda
15 Nisan'da gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 8 öğrenciden biri
olan Yusuf Tarık Gül'ün babasının KHK ile ihraç edilen eski bir polis olduğu
ve bakanların bu nedenle Akgül'ün cenazesine katılmadığı yönünde iddialar yer
aldı.
Hayatını kaybedenler listesinde Yusuf Tarık Gül'ün adının küçük harflerle yazıldığı
öne sürülürken okulda daha önce yürütülen soruşturmayı da bu konuya bağlayan
yorumlara yer verildi.
Olaydaki iddiaların peşine düştük araştırdık ve tüm bu iddiaların gerçekle
hiçbir ilgisinin olmadığı ortaya çıktı.
Olayın gerçekleştiği günün akşamı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi
morgu önünde bekleyen ailelerin Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer tarafından
ziyaret edildiği, Yusuf Tarık Gül'ün babası Burak Gül'ün, ailelerin acısını
paylaşmak için gelen Vali Ünlüer ve beraberindeki yetkililere tepki gösterdiği
ve oğlunun cenazesinde kimseyi istemediğini beyan ettiği bildirildi.
Yusuf Tarık Gül'ün cenazesinin 16 Nisan Perşembe günü saat 11.00'de Karacasu
Kırım Mezarlığında defnedildiği, ailenin hassasiyetine saygı gösterilerek bakanların
ve mülki birim yetkililerinin cenazeye katılmadığı öğrenildi.
Ancak buna rağmen defin gününden bir gün sonra ise Kahramanmaraş Valisi Mükerrem
Ünlüer'in aileyi ziyaret ederek taziyelerini ilettiği, 21 Nisan'da da Kahramanmaraş
İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ın acılı aileye taziye ziyaretinde bulunduğu
ortaya çıktı.
Bir diğer husus olan Ayser Çalık Ortaokulundaki soruşturmayı da buna bağlayan
haber ve iddiaların da asılsız olduğu öğrenildi. Bütün Türkiye'de, 1,2 milyon
öğretmen için uygulanan mevzuat hükümleri gereği norm fazlası durumuna düşen
2 öğretmenin başka okullara gönderildiği, diğer yandan okul müdürü ve 2 müdür
yardımcısının ise haklarında yapılan bir şikayet üzerine yürütülen soruşturma
sonucunda, e-okul log kayıtlarından, aynı okulda eğitim gören çocuklarının notlarında
değişiklik yaptıkları tespit edildiğinden görevlerinden alındıkları belirtildi.
Öte yandan saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı herhangi
bir listede bir öğrencinin ismi için farklı bir uygulama yapılmasının da söz
konusu olamayacağına işaret edildi.
Ajanslara yeni düşen haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden çocukların ailelerini cenaze törenlerinin ardından tek tek telefonla arayarak başsağlığı dileklerini ilettiği yazıyordu.