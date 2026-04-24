%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Elon Musk: Shorts videolar beyni çürütüyor

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, insanlığı "daha kötü hale getiren" icadın kısa formatlı video (shorts)içerikleri olduğunu söyledi. Musk, bu durumu doğrudan "beyin çürümesi" (brain rot) olarak nitelendirdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 09:52, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 09:55
Teknoloji dünyasının en tanınan isimlerinden Elon Musk, katıldığı bir söyleşide "insanlığı daha kötü yapan icat nedir?" sorusuna verdiği yanıtta TikTok ve YouTube Shorts gibi kısa formatlı video içeriklerini işaret etti ve bu durumu "beyin çürümesi" olarak nitelendirdi.

Elon Musk'ın Shorts'lar Beyni Çürütüyor Açıklamasına Bilim Ne Diyor?

Musk'ın bu değerlendirmesi, güncel nörobilim bulgularıyla örtüşüyor. Beyin taramaları, kısa video platformlarında geçirilen sürenin ödül merkezlerinde aşırı aktivasyona yol açtığını ortaya koyuyor. Her 15-30 saniyede bir gelen dopamin patlamaları beyni anlık tatmin aramaya koşullandırıyor; bu da zaman içinde ciddi sonuçlar doğuruyor:

*Dikkat sürelerinin belirgin biçimde kısalması
*Dikkat bozukluğu ve konsantrasyon sorunları
* Duygusal regülasyon güçlükleri
*Davranışsal problemlerin artışı

"Çevresel DEHB": Yeni Bir Teşhis Kriteri mi?

Doktorlar artık gerçek DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) ile aşırı ekran kullanımından kaynaklanan "çevresel DEHB" arasındaki ayrımı yapmanın giderek güçleştiğini bildiriyor. Uzun süreli kısa video tüketiminin, DEHB semptomlarını taklit eden bir tablo oluşturabildiği vurgulanıyor.

Rakamlarla Shprts Video Tablosu

2-12 yaş arası çocukların %78-84'ü YouTube kullanıyor

Bu çocukların büyük çoğunluğu günde 2 saatten fazla zaman geçiriyor

Dopamin patlaması: Her 15-30 saniyede bir

YouTube Shorts Nasıl Engellenir?

Ebeveynler için pratik adımlar:
Mobil Uygulama (YouTube):
-Ayarlar Zaman Yönetimi bölümüne gidin
- Shorts için süre sınırını 0 dakika olarak ayarlayın

Bilgisayar (Tarayıcı):
-YouTube-Shorts Block veya ShortsBlocker tarayıcı uzantılarını yükleyin
- Bu uzantılar tüm Shorts içeriklerini otomatik olarak engeller

Musk'ın "beyin çürümesi" nitelendirmesi bir teknoloji insanının sezgisel gözlemi olarak değerlendirilebilir; ancak nörobilim bulgularıyla örtüşmesi dikkat çekici. Uzmanlar, özellikle gelişim çağındaki çocuklar için kısa video tüketiminin sınırlandırılmasını ve platformların sunduğu ebeveyn denetim araçlarının etkin kullanılmasını öneriyor.

Uzmanlar, ebeveynleri ekran süresini sınırlamaya ve kısa video tüketiminin davranış ile dikkat üzerindeki etkilerini yakından izlemeye çağırıyor.

