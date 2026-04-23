Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali

Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Bakan Şimşek: Savaş ve enerji maliyetleri enflasyon beklentilerini bozdu
Bakan Şimşek: Savaş ve enerji maliyetleri enflasyon beklentilerini bozdu
Yazılı sınavda 1. oldu, mülakatta elendi: Mahkemeyi kazandı bir daha elendi!
Yazılı sınavda 1. oldu, mülakatta elendi: Mahkemeyi kazandı bir daha elendi!
Üsküdar'da 2 doktora 'rüşvet' suçundan 12 yıla kadar hapis talebi
Üsküdar'da 2 doktora 'rüşvet' suçundan 12 yıla kadar hapis talebi
Formula 1 yeniden Türkiye'de: Beş dönem ev sahipliği yapılacak
Formula 1 yeniden Türkiye'de: Beş dönem ev sahipliği yapılacak
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyata toleransımız olmayacak
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyata toleransımız olmayacak
İstanbul'da 83 bin bağımsız bölüm 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla dönüştürüldü
İstanbul'da 83 bin bağımsız bölüm 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla dönüştürüldü
'Silahım yok' diyen Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
'Silahım yok' diyen Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
Eski Ak Parti Halfeti Belediye başkanına operasyon: 49 gözaltı
Eski Ak Parti Halfeti Belediye başkanına operasyon: 49 gözaltı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 24 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam kapıda: İşte 24 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Yatılı okulda yemek kuryesi krizi: Müdür mü haklı, kurye mi?
Yatılı okulda yemek kuryesi krizi: Müdür mü haklı, kurye mi?
Sınır ötesi yargılamada Merkezi İzleme Sistemi (MİS) devreye alındı
Sınır ötesi yargılamada Merkezi İzleme Sistemi (MİS) devreye alındı
Resmi Gazete'de Çocuk Danışmanlığı Tebliği: 18 yıllık düzenleme değişti
Resmi Gazete'de Çocuk Danışmanlığı Tebliği: 18 yıllık düzenleme değişti
Zorunlu eğitim sorunlu eğitime dönüşmesin!
Zorunlu eğitim sorunlu eğitime dönüşmesin!
Gündüz uzman, gece kurye!
Gündüz uzman, gece kurye!
Ege Denizi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
TOKİ'ye Yeni Kadro: Başkan Yardımcılığı İhdas Edildi
TOKİ'ye Yeni Kadro: Başkan Yardımcılığı İhdas Edildi
İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
Kurtulmuş: Örgüt takvime uysaydı süreç çoktan bitmiş olurdu!
Kurtulmuş: Örgüt takvime uysaydı süreç çoktan bitmiş olurdu!
Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali
Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali
Enflasyon tahmininde yukarı yönlü revize olacak mı?
Enflasyon tahmininde yukarı yönlü revize olacak mı?
Bakan Gürlek açıkladı: Faili meçhul dosyalar yeniden incelenecek
Bakan Gürlek açıkladı: Faili meçhul dosyalar yeniden incelenecek
CİMER çocukların hayal merkezine dönüştü: İşte ilginç talepler
CİMER çocukların hayal merkezine dönüştü: İşte ilginç talepler
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali

TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda konuşan Bakan Çiftçi, Emniyet Teşkilatı Kanunu üzerindeki çalışmaların sürdüğünü belirterek tartışma yaratan "şafak operasyonu" çıkışına yönelik düzenleme sinyali vererek "Biraz daha sabredelim" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2026 21:15, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 21:29
Yazdır
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araç içi multimedya ve ses sistemleri ile ilgili yönetmelik çalışmasını ay sonunda veya mayısın ilk haftasında çıkarmayı planladıklarını bildirdi.

Çiftçi, Meclis Tören Salonu'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.

Davetlilerle bir süre sohbet eden Çiftçi, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan'ın da aralarında bulunduğu CHP heyetiyle yaptığı görüşmeyle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Çiftçi, "Orada açıklamalarında zaten beyan ettiler. Kendileri görüştükleri konuları dile getirdiler. Benim verdiğim cevaplarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadılar. O bana kalsın." dedi.

"Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili düzenleme yapılacağı" iddiası hatırlatılan Çiftçi, "Kanunla ilgili herhangi bir revize çalışması yok. Yürürlükte şu an kanun. Biz sadece APP plakalarla ilgili yönetmeliği çıkarttık. Onun dışında ses sistemleri ve multimedya ile ilgili çalışmamız devam ediyor. Onunla ilgili yönetmelik çalışmasını da muhtemelen bu ayın sonunda ya da mayısın ilk haftasında çıkarmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Çiftçi, Emniyet Teşkilatı Kanunu ile ilgili ise "Benden önceki dönemde başlayan Emniyet Teşkilatı Kanunu ile ilgili bir çalışma var şu an hala üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Geçenlerde arkadaşlarımız bana bir sunum yaptılar ancak daha son şekli verilmedi. Biraz daha zamana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

"Gülistan Doku soruşturması" ile ilgili sürecin çok yönlü devam ettiğini belirten Çiftçi, soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e yönelik iddialar ve delillerin karartıldığı yönündeki beyanlar için 2 mülkiye müfettişi görevlendirildiğini anımsattı.

Çiftçi, kendisinin "Türkiye şafak operasyonlarıyla artık güne uyanmayacak" ifadesinin hatırlatılmasının ardından bu konuda bir düzenleme olup olmayacağının sorulması üzerine, "Biraz daha sabredelim." yanıtını verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber