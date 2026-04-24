Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Dev inşaat şirketinde iflas kararı kalktı

Geçtiğimiz ay iflas ettiğine dair mahkeme kararı duyurulan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na ilişkin yeni karar çıktı ve iflas kaldırıldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 09:26, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 09:29
Borsa İstanbul'a uzun yıllardır kote olan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın iflasına ilişkin yeni gelişme yaşandı. Bakırköy 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2024/350 E sayılı dosyası kapsamında 05 Mart 2026 tarihinde verilen iflas kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulacağını şirket açıklamıştı.

İstanbul Anadolu 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi, Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat şirketlerine ilişkin karar verdi.

Mahkemenin açıklamasında, Yeşil GYO ve Yeşil Global İnşaat şirketlerinin konkordato talepli davasında kesin mühletin kaldırılmasına, kesin mühlet konkordato taleplerinin reddine, iflas şartları oluşmadığından iflas kararı verilmesine yer olmadığına, tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve konkordato komiserinin görevine son verilmesi kararlaştırıldı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

İflas kararı verildiği için Borsa İstanbul, Yeşil GYO şirketini kottan atmıştı. BİST "Payları Yakın İzleme Pazarında işlem gören Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 09/03/2026 tarihli özel durum açıklamasına göre Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 05/03/2026 tarihinde Şirket hakkında iflas kararı verilmesi nedeniyle Kotasyon Yönergesi'nin 25/1-c maddesi kapsamında Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir." açıklamasına yer vermişti.

Yeni mahkeme kararıyla birlikte şirkete ilişkin BİST'e yeniden kote olma talebi gelebilir.

NEREDEN NEREYE GELDİLER?

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adıyla 1997 yılında İstanbul'da kurulmuştu. 26 Aralık 2006 tarih ve 26 No'lu Yönetim Kurulu kararına göre Şirket'in "İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi" olan unvanının "Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine karar verilmiş ve bu karar 29 Ocak 2007 tarihinde İstanbul Ticaret Memurluğu'nda tescil ettirilmişti.

Şirket'in 30 Ekim 2010 tarihli olağanüstü Genel Kurul kararı ile Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş ("Yeşil İnşaat") ile tüm aktif ve pasifin devir alınması yoluyla birleşmesine karar verildi.

Birleşme sonrasında; 17 Mart 2011 tarihinde yapılan Olağan Genel kurul toplantısında alınan karara göre Şirket'in "Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi" olan unvanının "Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine karar verildi.

Şirketin hisseleri 1999 yılından beri Borsa İstanbul'da işlem görüyordu.

