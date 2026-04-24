Çocukların yüzde 90'ı yabancılarla konuşuyor

Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Bakan Şimşek: Savaş ve enerji maliyetleri enflasyon beklentilerini bozdu
Bakan Şimşek: Savaş ve enerji maliyetleri enflasyon beklentilerini bozdu
Yazılı sınavda 1. oldu, mülakatta elendi: Mahkemeyi kazandı bir daha elendi!
Yazılı sınavda 1. oldu, mülakatta elendi: Mahkemeyi kazandı bir daha elendi!
Üsküdar'da 2 doktora 'rüşvet' suçundan 12 yıla kadar hapis talebi
Üsküdar'da 2 doktora 'rüşvet' suçundan 12 yıla kadar hapis talebi
Formula 1 yeniden Türkiye'de: Beş dönem ev sahipliği yapılacak
Formula 1 yeniden Türkiye'de: Beş dönem ev sahipliği yapılacak
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyata toleransımız olmayacak
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyata toleransımız olmayacak
İstanbul'da 83 bin bağımsız bölüm 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla dönüştürüldü
İstanbul'da 83 bin bağımsız bölüm 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla dönüştürüldü
'Silahım yok' diyen Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
'Silahım yok' diyen Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
Eski Ak Parti Halfeti Belediye başkanına operasyon: 49 gözaltı
Eski Ak Parti Halfeti Belediye başkanına operasyon: 49 gözaltı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 24 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam kapıda: İşte 24 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Yatılı okulda yemek kuryesi krizi: Müdür mü haklı, kurye mi?
Yatılı okulda yemek kuryesi krizi: Müdür mü haklı, kurye mi?
Sınır ötesi yargılamada Merkezi İzleme Sistemi (MİS) devreye alındı
Sınır ötesi yargılamada Merkezi İzleme Sistemi (MİS) devreye alındı
Resmi Gazete'de Çocuk Danışmanlığı Tebliği: 18 yıllık düzenleme değişti
Resmi Gazete'de Çocuk Danışmanlığı Tebliği: 18 yıllık düzenleme değişti
Zorunlu eğitim sorunlu eğitime dönüşmesin!
Zorunlu eğitim sorunlu eğitime dönüşmesin!
Gündüz uzman, gece kurye!
Gündüz uzman, gece kurye!
Ege Denizi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
TOKİ'ye Yeni Kadro: Başkan Yardımcılığı İhdas Edildi
TOKİ'ye Yeni Kadro: Başkan Yardımcılığı İhdas Edildi
İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
Kurtulmuş: Örgüt takvime uysaydı süreç çoktan bitmiş olurdu!
Kurtulmuş: Örgüt takvime uysaydı süreç çoktan bitmiş olurdu!
Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali
Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali
Enflasyon tahmininde yukarı yönlü revize olacak mı?
Enflasyon tahmininde yukarı yönlü revize olacak mı?
Bakan Gürlek açıkladı: Faili meçhul dosyalar yeniden incelenecek
Bakan Gürlek açıkladı: Faili meçhul dosyalar yeniden incelenecek
CİMER çocukların hayal merkezine dönüştü: İşte ilginç talepler
CİMER çocukların hayal merkezine dönüştü: İşte ilginç talepler
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
Çocukların yüzde 90'ı yabancılarla konuşuyor

15 yaş altındaki çocuklara yasak getiren sosyal medya yasası Meclis'te kabul edildi. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda paylaşılan veriler ise nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Komisyona sunum yapan Prof. Yavuz Samur, çocukların yüzde 90'ının internette hiç tanımadıkları yabancılarla görüştüğünü anlattı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 09:21, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 09:23
Aile içi iletişimin zayıflaması, denetimsizlik ve dijital ortamlarda kurulan kontrolsüz ilişkiler, çocukları hem psikolojik olarak yalnızlaştırarak intihar riskini artıyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda yapılan toplantıda, akademisyenler dijital dünya ve sosyal medyanın etkilerine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulunarak, çarpıcı veriler paylaştı. Komisyonda paylaşılan veriler, çocukların dijital ortamlarda giderek yalnızlaştığını ve kontrolsüz ilişkiler kurduğunu ortaya koydu.

ÇOCUKLARIN BİRDEN FAZLA HESAPLARI VAR

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur, 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerle yaptığı görüşmelere dair verileri paylaştı. "Çocukların yüzde 90'ı hiç tanımadığı biriyle konuştuğunu söylüyor" diyen Samur, şunları aktardı:

- "'Kimler hiç tanımadığı biriyle sesli konuştu?' sorusuna çocukların yüzde 50'si evet diyor.
- Çocukların yüzde 10'u ise 'Hiç tanımadığı biriyle görüntülü bir şekilde konuştuğunu' söylüyor.
- Çocukların yüzde 95'inden fazlası ebeveynlerinin kendilerinden daha fazla ekrana baktığını söylüyor."

Komisyonda aktarılan bir diğer dikkat çekici veri ise çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili oldu. Bazı çocukların birden fazla (5'e kadar) sosyal medya hesabı kullandığı, bu hesapları farklı amaçlarla yönettiği ifade edildi.

AİLELER DE BAĞIMLI

Komisyona konuşan Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, dijitalleşmenin bireyleri yalnızlaştırdığına işaret ederek ebeveynlerin de çocuklar kadar hatta daha fazla risk altında olduğunu belirtti. Odabaşı, "Bugün

bir sorunumuz, en azından çocuklar kadar ailelerin de cep telefonları aracılığıyla internete bağımlı olmalarıdır" ifadelerini kullandı.

YALNIZLIK İNTİHARA SÜRÜKLÜYOR

Prof. Dr. Orhan Koçak ise "Sosyal medya ve oyun platformları yalnızlığımızı artırıyor ve artan yalnızlık da intihar düşüncesine sevk ediyor" dedi. Sosyal medyanın çocukları manipülasyona açık hale getirdiğine işaret eden Koçak, sosyal medyada çocukların tanımadıkları kişilerle yoğun iletişim kurduğunu, dijital ortamlarda tehdit ve şantaja açık hale

geldiğini ve sosyal medya ve oyunlar üzerinden yönlendirilebildiğine işaret etti. Koçak'ın çocukların sosyal hayattan koptuğunu ve sosyal ilişkilerin zayıflamasının onları ekranlara yönlendirdiğini ifade etti.

