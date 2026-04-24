Çocukların yüzde 90'ı yabancılarla konuşuyor

Aile içi iletişimin zayıflaması, denetimsizlik ve dijital ortamlarda kurulan kontrolsüz ilişkiler, çocukları hem psikolojik olarak yalnızlaştırarak intihar riskini artıyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda yapılan toplantıda, akademisyenler dijital dünya ve sosyal medyanın etkilerine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulunarak, çarpıcı veriler paylaştı. Komisyonda paylaşılan veriler, çocukların dijital ortamlarda giderek yalnızlaştığını ve kontrolsüz ilişkiler kurduğunu ortaya koydu.

ÇOCUKLARIN BİRDEN FAZLA HESAPLARI VAR

Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur, 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerle yaptığı görüşmelere dair verileri paylaştı. "Çocukların yüzde 90'ı hiç tanımadığı biriyle konuştuğunu söylüyor" diyen Samur, şunları aktardı:

- "'Kimler hiç tanımadığı biriyle sesli konuştu?' sorusuna çocukların yüzde 50'si evet diyor.

- Çocukların yüzde 10'u ise 'Hiç tanımadığı biriyle görüntülü bir şekilde konuştuğunu' söylüyor.

- Çocukların yüzde 95'inden fazlası ebeveynlerinin kendilerinden daha fazla ekrana baktığını söylüyor."

Komisyonda aktarılan bir diğer dikkat çekici veri ise çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili oldu. Bazı çocukların birden fazla (5'e kadar) sosyal medya hesabı kullandığı, bu hesapları farklı amaçlarla yönettiği ifade edildi.

AİLELER DE BAĞIMLI

Komisyona konuşan Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, dijitalleşmenin bireyleri yalnızlaştırdığına işaret ederek ebeveynlerin de çocuklar kadar hatta daha fazla risk altında olduğunu belirtti. Odabaşı, "Bugün

bir sorunumuz, en azından çocuklar kadar ailelerin de cep telefonları aracılığıyla internete bağımlı olmalarıdır" ifadelerini kullandı.

YALNIZLIK İNTİHARA SÜRÜKLÜYOR

Prof. Dr. Orhan Koçak ise "Sosyal medya ve oyun platformları yalnızlığımızı artırıyor ve artan yalnızlık da intihar düşüncesine sevk ediyor" dedi. Sosyal medyanın çocukları manipülasyona açık hale getirdiğine işaret eden Koçak, sosyal medyada çocukların tanımadıkları kişilerle yoğun iletişim kurduğunu, dijital ortamlarda tehdit ve şantaja açık hale

geldiğini ve sosyal medya ve oyunlar üzerinden yönlendirilebildiğine işaret etti. Koçak'ın çocukların sosyal hayattan koptuğunu ve sosyal ilişkilerin zayıflamasının onları ekranlara yönlendirdiğini ifade etti.