Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan 2026 dönemine ilişkin Hanehalkı Beklenti Anketi verilerini açıkladı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ 1,67 PUAN ARTTI

3 bin 103 hanehalkı tarafından yanıtlanan sonuçlara göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,67 puan artarak yüzde 51,56 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları 'gıda' ile 'yakıt ve enerji' oldu. Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,18 puan artarak yüzde 35,23 oldu.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,03 TL azalarak 52,12 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan 'altın alırım' diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 6,4 puan azalarak yüzde 48,8 oldu.

İkinci sırada yer alan 'ev/dükkan/arsa ve benzeri alırım' diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 4,9 puan artarak yüzde 33,4 olarak gerçekleşti.