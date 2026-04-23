%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek

Temmuz 2025'te araç bedelini ödeyen ancak ertesi gün gelen ÖTV artışı nedeniyle kendisinden haksız yere 260 bin TL fark alınan müşterinin açtığı davada yargı, "Satış fiyatı ödeme anında sabitlenir" diyerek Tesla'yı haksız buldu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin Tesla aleyhindeki kararını onayarak temyiz yolunu kapattı; bu karar, benzer durumdaki binlerce araç sahibi için geri ödeme yolunu açtı.

Haber Giriş : 23 Nisan 2026 22:50, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 23:01
Tesla kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir davada sonuç çıktı. Tesla'dan araç alan bir müşteri, tüm ödemeleri 23 Temmuz 2025'te yaparken, 24 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla elektrikli araçlardaki ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarıldı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ÖTV oranının yükselmesiyle Tesla tarafından 260.998,20 TL tutarındaki ÖTV farkı müşteriden tahsil edildi. Müşteri, farkın kendisinden haksız yere tahsil edildiği gerekçesiyle dava açmıştı.

YEREL MAHKEME TESLA'YI HAKSIZ BULDU

Yerel mahkeme satış bedelinin tamamı ödendiği andan itibaren satıcının, satış fiyatı sabit tutma zorunluluğu olduğu, ödeme yapıldıktan sonra vergi artışlarının alıcıya yansıtılamayacağı gerekçesiyle Tesla'nın tutarı müşteriden tahsil etmesini haksız buldu.

TESLA KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

Tesla yerel mahkemenin bu kararını bozulması amacıyla bir üst mahkemeye (istinaf) taşıdı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin, yapılan bu başvuruyu esastan reddettiği belirtildi. Yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmedilirken, kararın kesin olduğu ve temyiz yolunun kapalı olduğu belirtildi.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN CEZA

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlığın incelemelerine göre, Tesla Türkiye'nin tam 1.347 farklı satış işleminde hukuksuzluk gerçekleştiği belirlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından, şirkete toplu bir ceza kesmedi, bunun yerine Motorlu Kara Taşıtları Yönetmeliği'nin 12/1 maddesine aykırılık oluşturduğu tespit edilen işlemlerin her biri için ayrı ayrı idari para cezası kesildiği açıklandı.

İdari para cezalarının şirkete tebliğ edildiği duyuruldu.

