Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Bakan Şimşek: Savaş ve enerji maliyetleri enflasyon beklentilerini bozdu
Yazılı sınavda 1. oldu, mülakatta elendi: Mahkemeyi kazandı bir daha elendi!
Üsküdar'da 2 doktora 'rüşvet' suçundan 12 yıla kadar hapis talebi
Formula 1 yeniden Türkiye'de: Beş dönem ev sahipliği yapılacak
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyata toleransımız olmayacak
İstanbul'da 83 bin bağımsız bölüm 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla dönüştürüldü
'Silahım yok' diyen Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
Eski Ak Parti Halfeti Belediye başkanına operasyon: 49 gözaltı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 24 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Yatılı okulda yemek kuryesi krizi: Müdür mü haklı, kurye mi?
Sınır ötesi yargılamada Merkezi İzleme Sistemi (MİS) devreye alındı
Resmi Gazete'de Çocuk Danışmanlığı Tebliği: 18 yıllık düzenleme değişti
Zorunlu eğitim sorunlu eğitime dönüşmesin!
Gündüz uzman, gece kurye!
Ege Denizi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
TOKİ'ye Yeni Kadro: Başkan Yardımcılığı İhdas Edildi
İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
Kurtulmuş: Örgüt takvime uysaydı süreç çoktan bitmiş olurdu!
Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali
Enflasyon tahmininde yukarı yönlü revize olacak mı?
Bakan Gürlek açıkladı: Faili meçhul dosyalar yeniden incelenecek
CİMER çocukların hayal merkezine dönüştü: İşte ilginç talepler
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamaya ilişkin, "Gayet olumlu bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2026 19:08, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 20:15
Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması

Erdoğan, Meclis Tören Salonu'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçen Erdoğan, burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri ve bazı davetlilerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra, Kurtulmuş eşliğinde resepsiyonun gerçekleştirildiği Tören Salonu'na giren Erdoğan, bir basın mensubunun, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeyi düşünüyor musunuz, bir temas olur mu?" şeklindeki sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Ben iktidar partisiyim, o ana muhalefet partisi. Bir defa bizim kitabımızda yok, yok. Niye görüşmeyelim?"

Erdoğan, başka bir basın mensubunun, "Terörsüz Türkiye süreci ne aşamada?" sorusu üzerine, "Gayet olumlu bir şekilde devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir süre ayaküstü sohbet etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Partililerle görüşen Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve diğer davetlilerle de selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Meclis'ten ayrıldı.

