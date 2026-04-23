2 kişinin öldüğü zincirleme kazaya karışan sürücü tutuklandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasına karışarak olay yerinden ayrılan sürücü tutuklandı.
Kazada yaralanan ve kendi imkanlarıyla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne gittiği tespit edilen Erhan K. (28), tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Erhan K'nın (28) kullandığı 35 AF 3099 plakalı otomobil, Balabanlı Mahallesi yolunda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi nedeniyle karşı yönden gelen Mustafa Ulaş (51) yönetimindeki 35 KBJ 54 plakalı otomobil ile Yılmaz G'nin kullandığı 09 APM 775 plakalı otomobile çarparak durmuş, kazada Mustafa Ulaş olay yerinde, Ahmet Puslu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Kazada yaralanan Yılmaz G. Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, olay yerinden ayrılan Erhan K'nın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.