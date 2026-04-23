Başsavcılıktan Marmara Cezaevi'ndeki duruşmalara ilişkin açıklama

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen davasının Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yapılan duruşmalarında, izin alınmaksızın ve yetkisiz kişilerce çekilen görüntü kayıtlarının, duruşma düzeni ve disipliniyle uyuşmayacak, ayrıca yargılama konusuyla ilgisi olmayacak şekilde, basın açıklaması gibi paylaşıldığı ve bir sanık ile avukat arasında mektup alışverişi yapıldığının tespit edildiği anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, benzer şekilde usul ve esas yönüyle mevzuata aykırılık yaşanmaması, duruşma salonu güvenliği ve intizamına azami hassasiyet gösterilmesi hususlarında daha önce personele verilen tüm talimatların yinelendiği kaydedildi.