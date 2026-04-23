55 bin TL'ye Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları 2 bin 500 TL ile 55 bin TL arasında değişen rakamlarla taraftarlara sunuldu.
Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan Galatasaray-Fenerbahçe maçı RAMS Park'ta oynanacak.
Ev sahibi Galatasaray, karşılaşmanın bilet fiyatlarını duyurdu. Bilet fiyatları 2 bin 500 lira ile 55 bin lira arasında değişiyor.
Yapılan açıklamaya göre; Maçın biletleri 23 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11:00'de GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 24 Nisan 2026 Cuma Günü saat 10:00'da GS logolu Passo Taraftar Kart kartlara, passo uygulamasından satışa sunulacak.
BİLET FİYATLARI