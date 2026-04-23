MHP lideri Bahçeli'den derbi yorumu: Ben Karagümrüklü'yüm
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı. Bahçeli, gazetecilerin Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili soru üzerine, "Ben Karagümrüklü'yüm" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Nisan 2026 23:06, Son Güncelleme : 23 Nisan 2026 23:07
TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Bahçeli, basın mensuplarının sorularına cevapladı. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasını kimin kazanacağı sorusuna Bahçeli, "Ben Karagümrüklü'yüm, kimseyle didişmemek için uğraşıyorum" cevabını verdi.