Astsubay Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik
Astsubay Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
ASTSUBAY MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 9/8/1968 tarihli ve 12972 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Astsubay Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci paragrafının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinin birinci paragrafının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendinin birinci paragrafının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Astsubay çavuş ile astsubay üstçavuş rütbesinin ilk üç yılı arasını kapsar."
"Astsubay üstçavuş rütbesinin 4 üncü yılı ile astsubay başçavuş rütbesinin ilk üç yılı arasını kapsar."
"Astsubay başçavuşluğun 4 üncü yılı ile astsubay kıdemli başçavuş rütbesini kapsar."
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.