Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Siyasi

24 Nisan 2026'dan önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 00:01, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 00:03
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Marka Buluşmaları Programı ile Genç Kızılay Akademi Gençlik ve Aile Araştırma Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/10.00/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'i tutuklu bulunduğu Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek.

(İstanbul/09.30/Bursa/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Akın Gürlek, Valiliği, adliyeyi, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Edirne/10.00/11.15/15.00/16.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Kızılay tarafından düzenlenen Genç Kızılay Akademi Gençlik ve Aile Araştırma Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/11.00)

3- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, valiliği ziyaret edecek, Yeşilay Yaşam Kampüsü Açılış Töreni ile Kitap Fuarı açılışına katılacak, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak.

(Rize/11.00/13.30/15.00/17.00/18.30)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesinde düzenlenecek "Gençlik Perspektifinden Türkiye" başlıklı programa katılacak.

(İzmir/15.30)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, partisinin Gölbaşı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/18.00)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Sapanca Spor Salonu Temel Atma Programı ve Resim Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak, partisinin il başkanlığını, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti Sakarya 78. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Sakarya/16.00/17.00/17.30/18.00/18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Enerji Piyasalarında Regülasyon ve Rekabet Zirvesi'ne katılacak.

(Antalya/09.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 16. Uluslararası Yem Kongresi ve Yem Sergisi ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret edecek.

(Antalya/09.00/11.30)

3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, STK'lerle istişare toplantısı ile Gürbulak Gümrük Kapısı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ağrı/11.00/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri, hanehalkı beklenti anketi ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00/10.00/14.30)

6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere'de temaslarda bulunacak.

(Londra)

2- ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları izleniyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk ayağı Çanakkale Kupası kapsamındaki; İstanbul-Çanakkale Sahil Güvenlik Kupası Açık Deniz Yarışı tamamlanacak.

(Çanakkale)

2- Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, RAMS Başakşehir-Kasımpaşa maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 38'inci ve son haftası 1 maçla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig play-off etabında 3. Grup ve 4. Grup 1. tur ilk maçları oynanacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftası, Glint Manisa Basket-Fenerbahçe Beko maçıyla başlayacak.

(Manisa/19.00)

6- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off final serisi ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

