MEB 2026 Proje Okulları Başvuru Kılavuzu yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme kılavuzunu yayımladı. Adaylar, MEBBİS veya personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden en fazla 10 okul tercihi yapabilecek; ancak öğretmenlik veya yöneticilik kategorilerinden sadece birini seçebilecekler.
Milli Eğitim Bakanlığınca, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına
öğretmen atama ve yönetici görevlendirmeye ilişkin yürütülecek iş ve işlemleri
kapsayan kılavuz yayımlandı.
Müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek ve öğretmen olarak atanacaklar,
kılavuzda yer alan başvuru şartlarını karşılaması halinde 5-8 Mayıs tarihleri
arasında elektronik ortamda başvuru yapabilecek. Başvuruda, en fazla 10 eğitim
kurumu tercih edilebilecek.
Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr"
adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak.
Başvuruda bulunanlar, alanları itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarını
tercih edebilecek ancak yer değiştirme işlemleri sonucu eğitim kurumlarında
norm kadro açığı oluşabileceğinden alanları itibariyle atanabilecekleri/görevlendirilebilecekleri
eğitim kurumlarına da tercihte bulunabilecek.
Başvuruda bulunanlar, başvuru süresi içinde kadrosunun bulunduğu il milli eğitim
müdürlüğüne dilekçe vererek başvurusundan vazgeçebilecek. Bu durumda, başvuruları
elektronik ortamda da iptal edilecek.
Atama-görevlendirmeler, adayların tercihleri dikkate alınarak atama takviminde
belirlenen tarihte Bakanlıkça yapılacak.
Sonuçlar 16 Haziran tarihinden itibaren açıklanacak. Atama yapılan öğretmenlerin
tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 26 Haziran 2026 tarihinden, yöneticilerin
ise 10 Temmuz 2025 tarihinden itibaren yapılacak.
Kılavuz için tıklayınız.