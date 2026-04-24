Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Öğretmenlerin Emeklilik Ön Başvuru Süreci Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 16/042026 tarih ve 157877352 sayılı yazılarıyla 2026 yılı Haziran-Temmuz döneminde emekli olmayı planlayan eğitim kurumu yönetici ve öğretmenler için Emeklilik Ön Başvurusu alınacağını bildirdi. Başvurular MEBBİS üzerinden 20 Nisan - 22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 09:00, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 08:45
Öğretmenlerin Emeklilik Ön Başvuru Süreci Başladı

İşlemler Genelge Çerçevesinde Yürütülecek

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim öğretim kurumlarında Eğitim Öğretim Hizmetleri (EÖH) sınıfında görev yapan eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerin emeklilik işlemleri 29.08.2018 tarihli ve 15129618 (2018/15) sayılı Genelge çerçevesinde Haziran ve Temmuz ayları itibariyle yürütülmektedir.

Bu kapsamda, yaş ve hizmet yönünden gerekli şartları taşıyan ve emeklilik başvurusu yapma hakkına sahip söz konusu personelden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yürütülecek emeklilik işlemlerinin süreç yönetimi açısından; hatasız, seri, yığılmaların önlenmesi ve zaman geçirilmeksizin iş ve işlemlerin sonuçlandırılmasının sağlanabilmesi için elektronik ortamda eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerden emeklilik ön başvurusu alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Ön Başvurular MEBBİS Üzerinden Yapılacak

Eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerden 2026 yılı Haziran-Temmuz emeklilik döneminde başvuru yapmak isteyenlerin MEBBİS e-Personel Kişisel Bilgi Modülü "Emeklilik Ön Başvuru" ekranından 20 Nisan 2026 - 22 Mayıs 2026 talihleri arasında emeklilik ön başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Bu çerçevede, emeklilik ön başvurusu yapan ve/veya yapamayan eğitim kurumu yöneticisi ve öğretmenlerden yazılı emeklilik talep dilekçelerinin kabulü ise 29.08.2018 tarihli ve 2018/15 sayılı Genelgenin A. Emeklilik Başvuruları 1 inci maddesine göre yapılacaktır.

29.08.2018 tarihli ve 2018/15 sayılı Genelgeyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

