Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Eski Ak Parti Halfeti Belediye başkanına operasyon: 49 gözaltı

Kayyım yönetimindeki Halfeti Belediyesine operasyon: Ak Partili eski başkan dahil 49 gözaltı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 11:28, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 16:23
Halfeti Belediyesi'ne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın da olduğu 49 kişi gözaltına alındı.

Belediyelerde rüşvet ve yolsuzluklara izin verilmiyor...

Belediyelere yapılan operasyonlarda da parti farkı ise gözetilmiyor.

Yapılan operasyonlar ile belediyeler temizlenmeye çalışılıyor. Bu kapsamda da bugün bir operasyon daha yapıldı. Şanlıurfa'nın kayyım yönetimindeki Halfeti Belediyesi'ne yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Halfeti Belediyesi'ne yönelik Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şafak operasyonu düzenlendi.

"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA" İDDİALARI

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019-2024 yılları arasında belediyede ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.

ESKİ BAŞKANA GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, AK Partili eski Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın yanı sıra belediye encümen üyeleri ve çeşitli birimlerde görev yapan personelin de aralarında bulunduğu toplam 49 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

EGM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğümüz tarafından, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Halfeti Belediyesi'nde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin olarak, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, MASAK analizleri ve Vergi Denetim Kurulu raporları doğrultusunda yapılan incelemeler neticesinde, 28'i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli şahsa yönelik işlem başlatılmış olup, 49 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Olayla ilgili adli süreç çok yönlü olarak devam etmektedir."

