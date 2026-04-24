Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, mehteran takımı ve öğrencilerle birlikte Ulus'taki Birinci Meclis'e Türk bayrakları eşliğinde yürüdü.

Döneme özgü kıyafetlerle birlikte tarihi Birinci Meclis'te bir araya gelen öğrenciler, Bakan Tekin ile dualar eşliğinde temsili olarak Birinci Büyük Millet Meclisi'ni açtı.

Burada konuşan Bakan Tekin, geçen hafta Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullardaki saldırıları hatırlatarak, hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'ya ve öğrencilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diledi.

Nisan ayında okullarda "Maarifin Kalbinde Çocuk" temasıyla ulusal egemenlik, demokrasi, devlet kültürü, toplumsal yaşam, hukuk devleti gibi konularda çocukların iyi yetişmesi için farkındalık etkinlikleri yapılmak üzere illere bir genelge gönderdiklerini anımsatan Tekin, düzenlenen etkinliğin bu genelgenin amaçlarından biri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz devlet geleneği binlerce yıllık deyince rahatsız olanlar var ama binlerce yıllık devlet geleneğinin bize salık verdiği, bize tavsiye ettiği birikimi, geleneği sahiplenmek, devam ettirmek ve bununla onur ve gurur duyacak bir kuşak yetiştirmeye çaba sarf ediyoruz. Attığımız her adım, yaptığımız her iş bu anlamda bu sürecin bir parçası. Milli birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirecek adımları atmak bizim bakanlığımızın ana işlerinden bir tanesi ve biz de bunu yapmaya çaba sarf ediyoruz."

"Bu şuurla yetişmesi birinci önceliğimiz"

Bakan Tekin, şu açıklamalarda bulundu:

"Eski Türk devletleri de bizim devletimiz. Osmanlı Devleti de bizim devletimiz. Osmanlı devlet adamları da bizim devlet adamlarımız. Kurtuluş Savaşı'nı yürüten Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları da bizim devlet önderlerimiz. Bu ülkeye, bu ülkenin bağımsızlığına, bu ülkenin egemenliğine katkı veren herkesi ayrım gözetmeksizin hayırla yad etmemiz gerekiyor. Mekanları cennet olsun, Allah hepsinden razı olsun. Bize düşen şey de bu birlikteliği, bu devamlılığı gelecek kuşaklara aksettirecek, gelecek kuşakların da bu devamlılığa sahip çıkmasını sağlayacak bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak. 'Maarifin Kalbinde Çocuk' etkinlikleriyle kastettiğimiz şey bu devamlılığı sağlayacak çocuklarımızın milli egemenliğe, bizi bir arada tutan başta bayrak olmak üzere değerlerimize sahip çıkacak etkinlikler içerisinde bulunması ve bu şuurla yetişmesi birinci önceliğimiz."

Bu süreçte destek olan tüm öğretmenlere teşekkürlerini ileten Tekin, onların sayesinde çocukların gelecekle ilgili şuurlu bir biçimde yetişme azminden emin olduklarını vurguladı.

Tekin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri minnetle yad ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

En yaşlı üye sıfatıyla Meclis Başkanlığına seçilen Sinop Mebusu Mehmet Şerif Bey, Hamdullah Suphi Bey ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün temsili olarak açılış konuşmalarıyla başlayan oturumda, öğrenciler dönemin milletvekillerini canlandırdı, Meclis sıralarında o günlerdeki manevi atmosferi yaşadı.