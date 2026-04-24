Sınır ötesi yargılamada Merkezi İzleme Sistemi (MİS) devreye alındı

Adalet Bakanlığı, sınır ötesi yargı süreçlerini dijital ortamda uçtan uca izlemeye olanak tanıyan Merkezi İzleme Sistemi'ni (MİS) devreye aldı. Bakan Akın Gürlek'in talimatıyla hayata geçirilen sistem, mevcut UYAP altyapısıyla entegre edilerek kullanıma açıldı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 09:07, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 09:08
MİS'i en yalın haliyle bir kargo takip sistemi gibi tanımlamak mümkün; ancak gönderilen paket değil, adli dosyalar. Türkiye'den yabancı bir ülkeye iletilen ya da o ülkeden gelen her adli yardımlaşma talebi sisteme kayıt altına alınıyor. Savcı, hakim veya Bakanlık yetkilisi ekrana bakarak ilgili dosyanın hangi aşamada olduğunu, nerede ve ne kadar süredir beklediğini anlık olarak görebiliyor. Böylece süreçteki tıkanıklıklar görünür hale geliyor ve hesap sorulabilir bir yapı oluşuyor.

Yıllarca süren iade davalarına çözüm arayışı

Sistemin en somut etkisinin yurt dışına kaçmış şüpheli ve hükümlülerin iade süreçlerinde hissedileceği öngörülüyor. Uluslararası iade talepleri bugüne kadar zaman zaman yıllarca sonuçsuz kalabiliyor; hangi kurumda beklendiği, neden ilerleme sağlanamadığı sorularının yanıtı ise çoğu zaman belirsiz kalıyordu. MİS ile tıkanan nokta merkezi olarak görünür hale gelince sürecin hızlanması bekleniyor. Ancak sistemin Türkiye'nin kendi iç takibini kolaylaştırdığını, karşı taraf ülkenin yanıt süresini doğrudan etkilemediğini de not etmek gerekiyor.

AB ve Avrupa Konseyi iş birliğinin ürünü

AB ve Avrupa Konseyi ortaklığıyla yürütülen "Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında geliştirilen MİS için 2024 yılında İstanbul ve Ankara'da savcı, hakim ve adalet personeline kapsamlı eğitimler verildi. Sistem, bu teknik hazırlık sürecinin ardından fiilen devreye girdi.

UYAP 3 entegrasyonu yolda

Bakanlık yetkilileri, UYAP 3 ile entegrasyon çalışmalarının sürdüğünü ve bu adımların Türkiye'yi adalet hizmetlerinde dijital dönüşümde öncü ülkeler arasına taşıma hedefini desteklediğini vurguladı. Bakan Gürlek de daha önce yaptığı açıklamalarda adalet hizmetlerinin daha hızlı, erişilebilir ve etkin sunulması için idari ve yapısal düzenlemelerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etmişti.

