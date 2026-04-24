Yatılı okulda yemek kuryesi krizi: Müdür mü haklı, kurye mi?

Bir yatılı okulda öğrencinin verdiği siparişi teslim etmeye gelen kurye, okul müdürüyle karşı karşıya geldi. Müdür, okulda düzenli yemek verildiğini ve dışarıdan yemek siparişinin kurallarca kesinlikle yasak olduğunu belirterek paketi içeri almadı. Kurye ise siparişin iptal edilmesi durumunda ücretin kendi cebinden kesileceğini söyleyerek itiraz etti. Tartışma büyümeden noktalandı; ancak sosyal medyaya düşmesi her şeyi değiştirdi.

Okul Müdürü'nün gerekçeler destek gördü

Uzmanlar ve eğitimciler bu olayda okul müdürünü haksız bulmadı. Yatılı okullarda öğrencilere zaten ücretsiz ve denetimli yemek sağlandığı hatırlatılırken dışarıdan gelen yiyeceklerin hijyen açısından denetlenememesi, gıda zehirlenmesi riski ve paketlerin içine gizlenebilecek yasak maddelerin okula girişi gibi ciddi güvenlik kaygıları öne çıkarıldı. Pek çok okulda kurye kabulü zaten yasak; bazı okullarda ise yalnızca öğretmen ve idari personel için siparişlerin güvenlik kulübesine kadar bırakılmasına izin veriliyor.

Yatılı okula sipariş götüren kurye ile siparişi kabul etmeyen okul müdürü arasında tartışma çıktı.



Müdür: (Öğrenciye) "Kim size diyor yemek söyleyin diye? Oğlum yemeğiniz çıkıyor zaten sizin."



Kurye: "Sipariş ne olacak? E benden kesecekler?"

Üniversitede tablo farklı

Lise ve altı eğitim kurumlarındaki sert kuralların aksine üniversite kampüslerinde paket servis büyük ölçüde serbest. Bazı üniversite yönetimleri kampüs içi trafiği düzenlemek amacıyla teslimatları ana kapıyla sınırlandırsa da öğrenciler genel itibarıyla sipariş engeliyle karşılaşmıyor.

Sosyal medya ikiye bölündü

Olayın görüntüleri paylaşıldıkça yorum sayısı hızla arttı. Kullanıcıların bir kesimi müdürü destekleyerek olası bir zehirlenme ya da güvenlik ihlalinde yasal sorumluluğun okul yönetimine düşeceğini vurguladı.