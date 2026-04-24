Ege Denizi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerel saatle 06.18'de kaydedildiği ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 07:25, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 07:36
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Yunanistan'a bağlı Girit Adası açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem, yerel saatle 06.18'de kaydedildi.
Sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.