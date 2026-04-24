Darphane 'bandrol üretiminde yabancı firma' iddialarını yalanladı

Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Bakan Şimşek: Savaş ve enerji maliyetleri enflasyon beklentilerini bozdu
Bakan Şimşek: Savaş ve enerji maliyetleri enflasyon beklentilerini bozdu
Yazılı sınavda 1. oldu, mülakatta elendi: Mahkemeyi kazandı bir daha elendi!
Yazılı sınavda 1. oldu, mülakatta elendi: Mahkemeyi kazandı bir daha elendi!
Üsküdar'da 2 doktora 'rüşvet' suçundan 12 yıla kadar hapis talebi
Üsküdar'da 2 doktora 'rüşvet' suçundan 12 yıla kadar hapis talebi
Formula 1 yeniden Türkiye'de: Beş dönem ev sahipliği yapılacak
Formula 1 yeniden Türkiye'de: Beş dönem ev sahipliği yapılacak
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Türkiye'nin ilk hızlı treni saatte 225 kilometre hıza ulaştı
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyata toleransımız olmayacak
Bakan Yumaklı: Fahiş fiyata toleransımız olmayacak
İstanbul'da 83 bin bağımsız bölüm 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla dönüştürüldü
İstanbul'da 83 bin bağımsız bölüm 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla dönüştürüldü
'Silahım yok' diyen Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
'Silahım yok' diyen Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
Eski Ak Parti Halfeti Belediye başkanına operasyon: 49 gözaltı
Eski Ak Parti Halfeti Belediye başkanına operasyon: 49 gözaltı
Akaryakıta zam kapıda: İşte 24 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Akaryakıta zam kapıda: İşte 24 Nisan 2026 güncel fiyatlar
Yatılı okulda yemek kuryesi krizi: Müdür mü haklı, kurye mi?
Yatılı okulda yemek kuryesi krizi: Müdür mü haklı, kurye mi?
Sınır ötesi yargılamada Merkezi İzleme Sistemi (MİS) devreye alındı
Sınır ötesi yargılamada Merkezi İzleme Sistemi (MİS) devreye alındı
Resmi Gazete'de Çocuk Danışmanlığı Tebliği: 18 yıllık düzenleme değişti
Resmi Gazete'de Çocuk Danışmanlığı Tebliği: 18 yıllık düzenleme değişti
Zorunlu eğitim sorunlu eğitime dönüşmesin!
Zorunlu eğitim sorunlu eğitime dönüşmesin!
Gündüz uzman, gece kurye!
Gündüz uzman, gece kurye!
Ege Denizi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 5,9 büyüklüğünde deprem
TOKİ'ye Yeni Kadro: Başkan Yardımcılığı İhdas Edildi
TOKİ'ye Yeni Kadro: Başkan Yardımcılığı İhdas Edildi
İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
İstinaftan karar, bakanlıktan ceza: Tesla ÖTV farklarını geri ödeyecek
Kurtulmuş: Örgüt takvime uysaydı süreç çoktan bitmiş olurdu!
Kurtulmuş: Örgüt takvime uysaydı süreç çoktan bitmiş olurdu!
Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali
Bakan Çiftçi'den 'şafak operasyonlarına' düzenleme sinyali
Enflasyon tahmininde yukarı yönlü revize olacak mı?
Enflasyon tahmininde yukarı yönlü revize olacak mı?
Bakan Gürlek açıkladı: Faili meçhul dosyalar yeniden incelenecek
Bakan Gürlek açıkladı: Faili meçhul dosyalar yeniden incelenecek
CİMER çocukların hayal merkezine dönüştü: İşte ilginç talepler
CİMER çocukların hayal merkezine dönüştü: İşte ilginç talepler
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı kuruldu
Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor
Darphane 'bandrol üretiminde yabancı firma' iddialarını yalanladı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bandrol üretiminin yerli bir firma tarafından Manisa'da gerçekleştirildiğini, herhangi bir yabancı menşeli firmadan hizmet alınmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 16:48, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 17:15
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında müdürlük tarafından takibi gerçekleştirilen Bandrollü Ürün İzleme Sistemi hakkındaki iddialara yönelik, "Bandrollü Ürün İzleme Sistemi vergi güvenliğini sağlamak, kayıp ve kaçağın önüne geçmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2007 yılında hayata geçirilmiştir. 15 Eylül 2020 tarihinde sistemin işletilmesi sorumluluğu Darphane'ye verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Sosyal medyada yer alan haberin bilgi eksikliği ve yoruma dayalı olarak hazırlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halihazırda bandrol üretimi yerli bir firma tarafından Manisa'da kendi tesislerinde gerçekleştirilmekte olup herhangi bir yabancı menşeli firmadan hizmet almamaktadır. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yerli ve milli politika çerçevesinde bandrol üretimi ve dağıtımı 2026 yılı içinde tamamen kamu kontrolünde yerine getirilecektir. Bu kapsamda bandrol üretimi için gerekli olan makine ve teçhizatı temin etmek için harekete geçilmiştir. Bandrol basım faaliyeti Darphane'nin İstanbul Kartal yerleşkesinde yapılacak olup fabrika inşaatına başlanmış ve son aşamaya gelinmiştir. Üretim için ihtiyaç duyulan personel istihdamı ve hammadde temini hazırlıkları da devam etmektedir. Bu süreçlerden sonra bandrol üretimi tamamen Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olup başka kurum ve firmalar üretim sürecinde yer almayacaktır."

Açıklamada, bandrol süreçlerinin tamamen kamu eliyle yürütülmesi ve kayıt dışılıkla mücadelede sadece denetleyen değil aynı zamanda üreten konuma geçilmesinin güvenlik, bağımsızlık ve kamu yararı açısından daha güçlü bir sistem kurulmasını da sağlayacağı vurgulandı.

