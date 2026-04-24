Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın 23 Nisan kutlamaları kapsamında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama hakkında gerekli incelemenin başlatıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 17:33, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 17:41
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ayaş ilçemizde 23 Nisan kutlama programları kapsamında yaşanan bir konuya dair Kaymakamlığın sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu açıklama ile ilgili olarak valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.