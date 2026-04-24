Resmi Gazete'de Çocuk Danışmanlığı Tebliği: 18 yıllık düzenleme değişti

Türkiye'yi derinden sarsan okul saldırılarının hemen ardından, 24 Nisan 2026 tarihli ve 33233 sayılı Resmi Gazete'de kritik bir düzenleme yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın birlikte imzaladığı "Danışmanlık Tedbiri Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ", korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuklara yönelik psikososyal destek sistemini köklü biçimde yeniden düzenliyor.

14 Nisan 2026'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırının üzerinden henüz 28 saat geçmişti ki 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 1 öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği Türkiye'nin en ölümcül okul saldırısı yaşandı. Olaylar kamuoyunda derin bir şok yarattı; öğretmen sendikaları iş bırakma eylemi ilan ederken, TBMM tüm siyasi grupların ortak önergesiyle 22 üyeli bir meclis araştırma komisyonu kurulmasına karar verdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda 7 basamaklı eylem planı hazırlandığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de güvenlik konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceklerini belirterek tüm okullara KGYS kamera sistemi entegrasyonu ve turnikeli geçiş uygulamalarını gündeme taşıdı. Fiziki güvenlik tedbirlerinin yanı sıra, çocuklara ve ailelere yönelik psikososyal destek altyapısının da güçlendirilmesi ihtiyacı tartışılmaya başlandı.

İşte bu ortamda yürürlüğe giren Danışmanlık Tedbiri Tebliği, özellikle risk altındaki çocukların erken tespiti ve psikososyal müdahalesi bakımından son derece kritik bir işlev üstleniyor.

Tebliğ Ne Getiriyor? Temel Düzenlemeler

Danışmanlık Tedbiri Nedir?

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 5. ve 41/C. maddeleri ile ilgili yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan tebliğe göre danışmanlık tedbiri; korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocuk ile çocuğun bakımından sorumlu kişilere yönelik psikososyal ve eğitsel destek hizmetlerinin bütünüdür. Mahkeme ya da çocuk hakiminin kararıyla uygulamaya konulan bu tedbir, aynı zamanda tek başına risk azaltıcı bir müdahale olarak da verilebilmektedir.

Danışmanlık Tedbirini Kimler Uygulayacak?

Tebliğe göre danışmanlık hizmeti, üç kurumsal kanaldan sunulacak:

Milli Eğitim Bakanlığı: Rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla; çocuğun kayıtlı olduğu okuldaki yetkili ilk tercihtir. Rehber öğretmen bulunmayan okullarda en yakın eğitim kurumundaki danışman veya rehberlik araştırma merkezi devreye girer.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Sosyal çalışma görevlileri üzerinden; sosyal çalışma görevlisi bulunmaması halinde çocuk ve ergen psikiyatristleri, psikologlar, aile hekimleri ve hemşireler de görevlendirilebilecek.

Yerel Yönetimler: İl özel idareleri ve belediyeler; kurumsal kapasitelerinin yetersiz kaldığı durumlarda özel danışmanlık merkezleri, dernek ve vakıflarla protokol yapabilecek ya da hizmet satın alabilecek.

Süreç Nasıl İşleyecek?

Tedbir kararının ilgili kuruma tebliğ edilmesinin ardından 5 iş günü içinde personel görevlendirmesi yapılacak, görevlendirilen personel ise 3 iş günü içinde süreci başlatacak. Aile, bildirimden itibaren 10 gün içinde kuruma başvurmak zorunda; bu süre içinde başvurmayan aileler mahkemeye bildiriliyor.

Hizmetin temel çerçevesi şöyle: 15 günde bir olmak üzere asgari 8 oturum olarak planlanacak görüşmeler, çocuk ve aile ihtiyaçlarına göre sıklaştırılabilecek. Üçer aylık dönemlerde sürecin değerlendirme raporu mahkemeye sunulacak; tedbirin amacına ulaştığı yönünde değerlendirme yapıldığında hakimden kaldırma talep edilebilecek.

Bir danışmanın en fazla 15 dosyaya bakabilmesi esası da tebliğde açıkça hükme bağlandı.

Hangi Konular Ele Alınacak?

Tebliğ kapsamında yürütülecek danışmanlık süreçleri şu alanlara odaklanıyor: madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele, cinsel istismar farkındalığı, şiddet ve öfke yönetimi, akran zorbalığı, dijital bağımlılık, aile içi iletişim, boşanma ve yas süreçleri, ebeveynlik becerileri. Bu konuların tamamı, kamuoyunun gündemindeki risk faktörleriyle doğrudan örtüşüyor.

Eğitim Zorunluluğu

Danışmanlık hizmeti verecek personel için 30 saatlik uygulayıcı eğitimi ya da 40 saatlik eğitici eğitimi zorunlu kılındı. Eğitici eğitimi MEB tarafından, uygulayıcı eğitimleri ise danışmanlık tedbirini yürüten kurumlar tarafından verilecek; başarılı olanlara sertifika düzenlenecek.

Eski Tebliğ Yürürlükten Kaldırıldı

Yeni düzenlemeyle birlikte, 2008 yılından bu yana yürürlükte olan "Danışmanlık Tedbiri Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" (25 Ekim 2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmi Gazete) yürürlükten kaldırıldı. Tebliğin yürütülmesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı'na birlikte verildi.

Değerlendirme: Fiziki Güvenlik Tek Başına Yeterli Mi?

Okul saldırılarının ardından kamuoyu tartışmalarının büyük bölümü fiziki güvenlik önlemlerine -kameralar, turnike sistemleri, okul polisi- yoğunlaşmış durumda. Ancak uzmanlar, uzun vadeli çözümün erken psikososyal müdahalede yattığını vurguluyor. Kahramanmaraş saldırısında saldırganın daha önce çeşitli uyarı işaretleri verdiğinin ortaya çıkması, okul rehberlik sisteminin işlevselliğini yeniden sorgulatıyor.

Bu noktada 24 Nisan'da yürürlüğe giren tebliğin önemi daha da belirginleşiyor. Düzenleme; risk altındaki çocukların mahkeme kanalıyla sistematik biçimde danışmanlık hizmetine yönlendirilmesini, aile ile bütüncül çalışılmasını ve sürecin düzenli olarak yargı denetimine tabi tutulmasını öngörüyor. Ancak sistemin etkinliği, büyük ölçüde okullardaki rehber öğretmen ve psikolojik danışman kadrosunun niteliği ve sayısına bağlı olmaya devam edecek.