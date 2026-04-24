Veteriner Hekim-Sen, Devlet Memurları Konfederasyonu'na katıldı

Kamu çalışanlarının örgütlü mücadelesinde önemli bir gelişme yaşandı. Veteriner hekimler ile sağlık hizmetleri ve tarım-orman alanında görev yapan çalışanları temsil eden Veteriner Hekim ve Sağlık Hizmetleri ile Tüm Tarım Orman Çalışanları Sendikası (Veteriner Hekim-Sen), Devlet Memurları Konfederasyonu bünyesine katıldı.



Gerçekleşen bu katılımla birlikte, veteriner hekimler başta olmak üzere tarım ve sağlık hizmetlerinin kesişim alanında görev yapan çalışanların temsil gücünün artırılması ve ortak hak mücadelesinin daha güçlü bir zemine taşınması hedefleniyor.



Veteriner Hekim-Sen'in, sendikal anlayışta siyasetten bağımsız, çözüm odaklı ve yenilikçi bir yaklaşımı benimsemesi; çalışanların sorunlarına vizyoner bakış açısıyla yaklaşan bir çizgide faaliyet göstermesi, bu katılımın kabulünde belirleyici unsurlar arasında yer aldı. Bu yönüyle, kurumsal yapı içerisinde farklı bir dinamizm ve perspektif kazandırması bekleniyor.



Yeni katılımın, başta veteriner hekimler olmak üzere tüm tarım ve sağlık çalışanlarına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.