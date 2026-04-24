Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da kira fiyatlarını düşürecek hamle

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TGRT Haber'de yayınlanan 'Gündem Özel' programına konuk oldu. İstanbul'da 100 bin sosyal konut projesine dair konuşan Bakan Kurum, Gürkan Hacır ve Fatih Atik'in sorularını cevapladı.

Bakan Kurum'un kritik açıklamalarından satır başları şöyle;

"Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın 2002'de iktidara gelmesiyle birlikte 1.756.000 sosyal konut ürettik. 81 ilimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde bu projeleri gerçekleştirdik. 24 Ekim'de geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımız deprem bölgesindeki işlerden sonra şehirlerde evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olsun diye bu projeyi milletimizle paylaştılar. 500 bin sosyal konut, ki tarihimizin en büyük sosyal konut projesi bu. Seksen bir ilimizde, ilçelerimizde vatandaşımızın bizden yoğun talep ettiği alanlarda bu projeyi gerçekleştirdik.

"1 MİLYON 100 BİN BAŞVURU VAR"



24 Ekim itibarıyla da başvurularımızı almaya başladık. Gerçekten milyonlarca vatandaşımız bu projeyi sahiplendi. Geçerli 5 milyon 200 bin başvuru oldu. Yani bu da rekor bir başvuru. Ve söz verdiğimiz gibi takvimde süreçlerimizi yürüttük. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kurallarımızı çekmeye başladık. Ve bugüne kadar 406 bin konutun kurasını çektik ve hak sahiplerini belirledik. En son İstanbul'umuzu yarın inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla yüz bin konutun kurasını çekeceğiz. Ve İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 100 bin başvuru var. 1 milyon 100 bin başvurudan yarın inşallah yüz bin kardeşimiz ev sahibi olacak. İçinde gençlerimiz var, şehit gazi ailelerimiz var, engelli vatandaşlarımız var, emekli vatandaşlarımız var.

İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakasında olmak üzere yarın 100 bin konut kurasını çekeceğiz ve söz verdiğimiz gibi hızlı bir şekilde inşa sürecine başlayacağız. Tüm kura sürecini de tamamlamış oluyoruz.

"AİDAT ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMA İMKANI"



Yarın İstanbul'un kalbi burada atacak. 1 milyon 100 bin kişi yarını merakla bekliyor. Bunu aileleriyle saydığınızda aslında 4-5 milyon kişi diyebiliriz. Aslında aidat öder gibi evini ödeyebilecek. Yani bu imkan önemli.

Belirlediğimiz takvimde süreci yürütüyoruz. İlk konutlarımızı da 2027 yılının Mart ayında teslim etmeye başlayacağız. Şu an konutlarımız yapılmaya başlandı. Mart ayında, 2027 yılın Mart ayında konutlarımızı teslim ediyor olacağız. Ve söz verdiğimiz gibi 2028 yılında da 500 bin sosyal konutu 81 ilde inşasını bitirip vatandaşlarımıza etmiş olacağız.

"TESLİMLER DEPREM BÖLGESİNDEN BAŞLAYACAK"



Deprem bölgesinden başlayacağız teslimlere. Çünkü biliyorsunuz orada öncelikli bir durum var. Oradaki hassasiyetimiz hala devam ediyor. Yani hak sahibi vatandaşlarımızın konutlarını teslim ettik ama bir taraftan da orada evi olmayan, gerçekten bugün zor şartlarda yaşayan vatandaşımızı önceliklendirdik. Ve deprem bölgesinden başlayacağız. Ardından da diğer illerde devam edeceğiz.

Konutlara dair bilgi veren Bakan Kurum, " 1+1'den 2+1'e kadar yani 55 metrekare ile 80 metrekare arasında değişen büyüklükte daireleri planladık, projelendirdik. Ve bu projeler iklim değişikliğine duyarlı, ısı yalıtımlı, kendi enerjisini üreten, suyunu yeniden arıtıp kullanan, yağmur sularını toplayıp bahçe sulamasında kullanan, aslında sıfır atık uyumlu diyeceğimiz binalar. Bu bakışla tasarladık ve ailelerimizin ihtiyaçlarına göre burada sosyal donatıları da yapacağız. Yani o bölgenin ihtiyacı okul ise okul, cami ise cami... 500 konuta bir mahalle konağı yapacağız. Yani aile sağlığı merkezi olacak. Hemen ilk aile sağlığı merkezinde ilk sağlık hizmetlerini alacak. Gündüz bakım evleri olacak. Ailelerimiz, çalışan ailelerimiz çocuklarını oraya bırakabilecekler. Taziye evlerimiz var. Ve böyle hem taziyelerini hem de orada özel günlerini, nişanlarını, düğünlerini yapabilecekleri alanlarımız var. Spor salonumuz var. Bu alanda ailelerimiz sporlarını yapabilecekler. Bir de burada misafirhanelerimiz var" dedi.

"KİRA SORUNUNUN FARKINDAYIZ"



Kurum, "Vatandaşımızın kira sorununun farkındayız. Bu soruna ciddi bir hamle yapıyoruz ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini hayata geçiriyoruz. Tüm bu yönleriyle baktığınızda bu proje gerçekten bizim önemsediğimiz hayata geçirme arzusunu en yüksek seviyede hissettiğimiz bir proje olarak inşallah bölgeler geçecek" ifadelerini kullandı.

KONUTLAR HANGİ BÖLGELERDE OLACAK?



İstanbul'daki sosyal konutların hangi ilçelerde yapılacağı merak konusu. Bu konuya dair kendisine yöneltilen soruya cevap veren Bakan Kurum, "Ulaşılamayan, erişilemeyen alanlar değil. Hepsinin metrosu da var, sosyal donatıları da var. Okulu da var, parkı da var, bahçesi de var... Yani yürüme mesafesinde tüm sosyal ihtiyaçlarını gidereceği alanlar. Bir de buna ilave bir de kiralık konut projemiz var" dedi.

"Evler nasıl olacak? Biraz planlarından bahsettiniz ama asıl öneme imkanları nasıl olacak?" sorusuna cevap veren Bakan Kurum, açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Evet örnek dairelerimizi yaptık. Aslında vatandaşımız o örnek daireleri de görebiliyorlar. Yani ideal böyle her santimetrekaresi kullanılabilir daireler. Banyosu, salonu, açık mutfaklı olan var, kapalı mutfaklı olan var. Engelli ailelerimizi düşündük. Buradan bir müjde verelim. Şehit gazi ailelerimiz hemen hemen her ilde onlara ayırdığımız kontenjanlar vardı. Ve birçok şehit gazi ailemiz, başvuran şehit gazi ailemiz kontenjana takılmadan hak sahibi oldular. Kuraya girmediler. İstanbul'da da buradan müjdeyi verelim. Şehit ve gazi ailelerimizin başvuran ailelerimizin tamamı hak sahibi oldu.

ÖDEME PLANI NASIL?



55 metrekare ile 80 metrekare arasında dairelerimiz var. %10 peşinat 240 ay vade ile veriyoruz. Ödeme planında memur maaşına artış ne olacaksa aynı artışı yapıyoruz, ki biz onun da altında uyguluyoruz. Cumhurbaşkanımızın yetkisinde gidiyoruz, indirimler yapıyoruz. Burada zaten bugün normal bir sitede artık aidat 7 bin liralardan daha fazla.

Peşinat %10. Yani hangi daireye alıyorsunuz? 1.950 ise 195.000 TL bir peşinatla başvuruyorlar. O peşinata da yine kamu bankalarımız kredi desteği sağlayabiliyorlar. Aynı deprem bölgesinde yaptığımız gibi bu projenin %50'den fazlası devletimizin sübvansiyonuyla yapılıyor. Çünkü burada bugün altyapısını, arsa fiyatlarını düşündüğünüzde bu rakamlara verme imkanınız yok. Tamamen bir sosyal devlet bakışıyla, sosyal devlet anlayışıyla ki yani bugün dünyanın neresine giderseniz gidin artık evsizlerin maalesef sokaklarda yaşadığı bir dünyadan bahsediyoruz.

Deprem bölgesinde zemin artı 4-5 katı geçmedik. Sosyal konutlarda da aynı bakışla yapıyoruz. İstiyoruz ki orada mahalle yaşamı, mahalle kültürü devam etsin. Çıktığında karşı komşusunu göreceği, bahçesine oturduğunda komşusuyla, mahalledeki komşusuyla oturabileceği, sohbet edebileceği bir yaşamı hayal ediyoruz.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Ödemeler sözleşmeyle birlikte başlıyor. Biz bitmeye yakın vatandaşımıza gidip sözleşme yapıyoruz. Bitmeye bir yıl kaldığında sözleşmelerimizi yapıyoruz ve o sözleşmeyle birlikte peşinatı ve taksiti başlıyor.

Biz depremden sonra biliyorsunuz bir taraftan yeni inşa sürecini, bir taraftan da vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını giderecek geçici yaşam alanları kurduk. İşte konteynır kentler. İlk önce çadır kent kurduk sonra da konteynır kente geçtik. Ve 220 bin civarında 11 ilde değişik alanlarda kuruldu. Ve gelinen süreçte 77 bin konteynera kadar düştü. Bu 77 binin 27 bini bu sosyal konut projesinden hak sahibi oldu. İstiyoruz ki orada hiç kimse açıkta kalmasın. Orada 98 bin sosyal konut yapıyoruz tüm bölgede.

KİRALAR 7 BİN LİRAYA KADAR DÜŞTÜ



Konut kiraları deprem bölgesinde 7 bin liraya düştü. Hatta daha düşük olan yerler de var. Özgür Özel diyordu ki işte konut fiyatları düşmedi. Biz de dedik ki bakın internet sitelerinde gidin araştırın konut fiyatları düştü, nitekim bugün 5 -6 bin liraya, 7 bin liraya deprem bölgesinde, Maraş'ta, Hatay'da, Malatya'da konut bulabiliyorsunuz, oturabiliyorsunuz. Yani bırakın sağlam konut bulmayı yani paranız olsa oturulacak konut yoktu. Biz hamdolsun şimdi o artık hayatın yeniden başladığı bir deprem bölgesinden bahsediyoruz. Gururla, mutlulukla."

"KONUT FİYATLARI BÜYÜKŞEHİRLERDE DE DÜŞECEK"



İstanbul'da yarın yapılacak çekimlerle hangi zamanda, hangi zaman diliminde konut fiyatlarında ucuzlama, bir indirim bekliyorsunuz?" sorusuna da cevap veren Kurum, "Şimdi İstanbul'da 16 milyon vatandaşımız yaşıyor. Yani dörder kişiden hesaplasanız 4 milyon bağımsız bölüm demek. Evet, doğru. 4 milyon bağımsız bölüm. Ev sahipliği oranına baktığınızda da %50-60 arasında bir ev sahipliği oranı var. %50 hesap edelim. 2 milyon kişi kira. Şimdi biz İstanbul'a 100 bin konut yapıyoruz. 100 bin. Yani 100 bin baktığınızda ölçek olarak yani 4 kişilik bir aileyle çarparsanız 400 bin kişiye dokunuyor demek. Doğru. Yani bu %5 ile %20 arasında bir insana hizmet verecek demek. Dolayısıyla burada hem de kiralık konutlarla birlikte arz fazlası bir süreci yürütmek istiyoruz. Yani arzı arttırmak istiyoruz. Arzı arttıracaksınız ki konut fiyatı başka düşmez. Yani deprem bölgesine nasıl düştü? Konut yapıldı. Hak sahiplerinin evleri teslim edildi. Konut fiyatları düştü. Şimdi büyük şehirlerde de düşecek. Neden düşecek? Çünkü o gün 81 ilimiz deprem bölgesine kucak açtı değil mi? Yani depremzede Ankara'ya geldi, İstanbul 'a geldi, Kocaeli'ne geldi, Yalova'ya geldi. Şimdi onlar evlerine dönüyorlar. 500 bin konut orada bitirdik. 455 bini biz bitirdik ama 500 bin üzerinde konut yapılıyor orada şu an. Yani şimdi onlar evlerine gittiğinde yeni sosyal konut projelerimiz, kentsel dönüşümü anlatacağız birazdan. kentsel dönüşümle birlikte biz arzı sürekli arttırıyoruz. Sürekli yatırım yapıyoruz. Hamaset siyaseti yapmıyoruz. İcraat yapıyoruz. Eser yapıyoruz" dedi.

İSTANBUL'A BÜYÜK MÜJDE



Bakan Kurum, açıklamalarının devamında büyük bir müjde verdi. Bakan Kurum, İstanbul'un merkezi bölgelerinde, 2 bin konutun kiralık olarak Ağustos ayında hak sahiplerine verileceğini söyledi.

"İstanbul 'a özel, ilk defa İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Anadolu ve Avrupa yakasında, 15 bin toplam ve bir müjdesini daha verelim. Ağustos ayında yaklaşık 2 bin konutu bitirip vatandaşlarımıza kurayla teslim edeceğiz. Şimdi orada hak sahipleri, vatandaşlarımızın başvurularını yapacaklar. Kurasını çekeceğiz. 2 bin konutu da yine yarın burada 100 bin konutun kurasını çektiğimiz gibi büyük bir heyecanla Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber, onun teşrifleriyle hak sahiplerine evlerini teslim edeceğiz. Nerede? İstanbul 'un merkezi yerlerinde, öyle dağda, bayırda değil, merkezi yerlerinde o konutlarda vatandaşımız oturmaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

"Bu kiralık konutları nasıl alacak vatandaşlarımız?" sorusuna cevap veren Kurum, "Burada ihtiyaç sahibi ailelerimiz başvuru yapacaklar. Düşük, dar gelir vatandaşlarımız. Gerçekten geçinme zorluğu çeken vatandaşlarımız. Efendim kentsel dönüşüme girmiş, onlara da kontenjan ayıracağız. Evini dönüştürmek istiyor ama ya o kira destekleriyle uygun bir ev bulamadığı için dönüşüme de giremiyor. O vatandaşlarımızı kurayla belirleyeceğiz ve bu vatandaşımız, yani örneğin oradaki kira bedeli 30 bin lira diyelim. Bunun yarısı bedelle belki yarısının da altında hesaplayacağız biz onları, öyle bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o eve 3 yıllık oturacak" dedi.

Kiralık konutlar için ilçe adı veren Kurum, "Mesela Ataşehir'de bile vereceğiz" ifadesini kullandı.

15 bin kiralık konutun da 3 yıl içerisinde tamamlanacağını söyleyen Bakan Kurum, "15 bin vatandaşımız TOKİ'nin kiracısı olarak, devletimizin kiracısı olarak raiş bedelinin yarısının altında bir bedelle orada uygun şartlarda oturacak" dedi.

"İKİ PROJEDEN BİRİNİ İSTANBUL'DA YAPIYORUZ"



Bakan Kurum, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Türkiye'de yapılan her iki kentsel dönüşüm projesinden birini İstanbul'a yapıyoruz. Bugüne kadar iktidarımız döneminde iki buçuk milyon kentsel dönüşüm projesi yapmışız. Bunun 1 milyon 250 bini İstanbul'da. Çok önemli rakamlar bunlar. Öyle meydanda konuşmakla, söz vermekle olmuyor. İşi yapacaksınız. Millet sizden bunu bekliyor. Yani o yüzden biz depremi milletin bir beka meselesi olarak görüyoruz. Hani 11 ili ayağa kaldırdık. İstanbul ayaktaydı, Ankara ayaktaydı, İzmir ayaktaydı. Ama Allah göstermesin İstanbul'da bir şey olduğu zaman öyle kolay olmaz o iş. O yüzden bizi, birbirimizi düşünüyorsak eğer dört elle bu işe sarılmak zorundayız. Ay yıldızlı bayrağın altında, huzur içerisinde bu 780 bin kilometrekare vatan toprağı için ecdadımız nice şehitler vermiş. O yüzden biz bu topraklara sahip çıkacaksak, buranın bekçiliğini yapacaksak, çocuklarımıza da güzel bir gelecek sunacaksak eğer, bunu yapmak mecburiyetindeyiz.

İşte Hatay'da Ulu Camii'nin hali ortada. Biz bu kadar işi yaparken CHP Hatay'da bir Ulu Camii'yi yapamadı. Bakın hala enkaz altında. Ama yine terk etmedik, orayı çaresiz bırakmadık. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, yapmıyorlarsa biz yapacağız. Hemen Vakıflar Genel Müdürlüğümüz Ulu Camii'yi aldı. Şimdi Vakıflar Genel Müdürlüğümüz inşallah hızlı bir şekilde nasıl Konya Büyükşehir Belediye'miz orada Habibi Neccar Camii 'ni yapıp bitirip hizmeti açtıysa Ulu Camii'yi de aynı şekilde açacağız. Bu fotoğraf neyi anlatıyor biliyor musunuz? Deprem bölgesi eğer CHP'nin insafına kalsaydı şu an enkaz halindeydi. Düşünebiliyor musunuz ya? İki yılda sen bir tane camiyi bitiremiyorsun ya. Neden bahsediyorsun ya? Ey Özgür Özel alın terine haksızlık ediyorsun ya. Böyle siyaset olur mu ya?

Ankara, İstanbul, İzmir sende... Git deprem bölgesinde. Ya biner konutta sen yap. Ne olur? Böyle bir teklif geldi mi mesela? Yok. Bize öyle bir teklif geldi mi? Bırakın o teklifi. Çöp konteynerlarını böyle marifetmiş gibi anlatıyorlar bir de. Günlük rütinimiz ya, belediyelerimiz gelir, iktidarı muhalefeti... Efendim çöp konteynerı ister, çöp arabası ister, efendim yollarına kilitli parke ister. Biz de deriz ki arkadaşımıza Ahmet var hemen Ahmet yaz bunları hemen aynı gün gider. Biz bunların siyasetini de yapmayız, konuşmasını da yapmayız. Şimdi muhalefet partisi genel başkanı çıkıyor, diyor ki şu kadar kilitli parke yolladık. İşte ismini de bilmiyor. Efendim cami temizleme aracı yolladık. Efendim çöp konteynerı yolladık. Ya insan utanır bunu söylemeye. Bunları söylüyorlar biz yaptık diye. Bizim yaptığımız 455 bin konutu görmüyor."

ESKİ BAKANDAN KURUM'A SORU



Gürkan Hacır'ın, "Devlet Eski Bakanı Mehmet Sevigen programımızı izliyor. Diyor ki, "Sayın Bakanın, başta Malatya olmak üzere deprem bölgesine yaptığı hizmetleri biliyorum. 10 gün ben bizzat yaşadım. Bu bakımdan Sayın Bakan'a teşekkür ederim. İstanbul'un en büyük sorunu olan deprem için yaptığı projelerin dışında bir de seferberlik projesi var mı? diyor. Olası bir büyük İstanbul depremi diyoruz, ya onu soruyor Sayın Sevigen" sorusuna cevap veren Bakan Kurum, "Şimdi şöyle biz açıkçası tüm enerjimizi, tüm bu noktada birikimimizi İstanbul'a veriyoruz, vermeye çalışıyoruz. Şu an deprem bölgesini yoluna koyduk ve artık bütün motivasyonumuz bu 500 bin sosyal konut projesi olacak. Bir de İstanbul'daki dönüşüm olacak. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde açıkladım ben. Dünya Bankası ile bir proje çalıştık. 3 milyon liraya kadar 0.69 vade farkıyla vatandaşımıza kredi imkanı sunduk. 3 milyon liraya kadar 0.69, ki ilk yıl ödemesiz 15 yıl vadeyle aylık 8 bin lira. Kira desteğini veriyoruz ve burada 0.69 ile ödeme imkanı veriyoruz. Bu çok önemli bir imkan. Yarısı bizden devam ediyor. Yarısı bizden yıl sonuna kadar vatandaşlarımız binalarını riskli ilan edip şerh ettiklerinde tamamı projeye dahil oluyorlar. Dolayısıyla bu seferberlik tarihte yok. Bunun dışında belirlediğimiz rezerv alanlarda dönüşüm projeleri var. O dönüşüm projelerini yürütüyoruz. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi aslında bir seferberlik bakışıyla bugün iktidarı, muhalefeti, bütün belediye başkanlarını topladım. Vali Bey'e dedim ki sizin başkanlığınızla dönüşümle ilgili ne talep geliyorsa da karşılayacağız. Heyet oluşturdum. Orada gelen tüm çalışmaların önünü açıyorum" dedi.

"KİM YAPARSA YAPSIN İMAR RANTINA KARŞIYIZ"



Kurum'un açıklamalarının devamı şöyle:

Şu anda Türkiye çok büyük bir soruşturmalar ve operasyonlar dalgası içerisinden geçiyor. Bunların merkezinde belediyelerin imarlarla ilgili birtakım yolsuzluk iddiaları var. Yani imar hep yolsuzluk iddialarının odağında. Dolayısıyla bu nasıl düzenlenecek, nasıl olacak? Yani bu imar hakları, parsel planları veya parsel bazlı imar değişiklikleri tek merkezde mi toplanacak?" sorusuna cevap veren Kurum, "Biz bir kere imar rantına karşıyız. Burada tutumumuz net. Kim yaparsa yapsın. Vatandaşımızın bir hakkı varsa vereceksiniz. Öyle kapı arkası iş yapılmayacak. Buna kesinlikle karşıyız. Duruşumuz net. Burada kanun, yönetmelik, kural, kaide açık. Kim yaparsa yapsın da devletimiz, hukuk devletimiz gereğini yapmakla mükelleftir. Bakın bunu AK Partilisi, CHP'lisi, MHP'lisi kim yaparsa yapsın. Şimdi burayı bir rant kapısı olarak göremezsiniz. Şehirde insanlar bekliyor. Deprem kapımızda diyoruz. Plan belli, yapılma usulü belli, esası da belli. Ve sen belediyeysen eğer bu senin görevin. Yapacaksın. Bir şey bekleyerek değil veya süreci uzatarak değil. Eğer öyle bir şey yapıyorsan da devlet gereğini yapar.

Belediye vatandaşımıza eziyet ediyorsa, vatandaşımıza hakkını vermiyorsa, hakkı karşılığı başka beklentiler içerisine giriyorsa biz gelir müdahale ederiz. Yani asla müsamaha etmeyiz, izin veremeyiz."