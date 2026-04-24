5 ilde 'rüşvet' operasyonu: Cezaevi müdürü ve İKM'ler tutuklandı
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında cezaevi müdürü ve infaz koruma memurlarının da bulunduğu 7 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Samsun, Şanlıurfa, Kars ve Ankara'yı kapsayan eş zamanlı operasyonunda, cezaevinde rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarına karıştığı iddia edilen 7 kişi cezaevine gönderildi.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi ve talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğünce "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, Ardahan merkezli Samsun, Şanlıurfa, Kars ve Ankara'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 1 cezaevi müdürü, 5 infaz koruma memuru, 6 hükümlü yakını ve 2 eski hükümlü olmak üzere 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 müdür, 3 infaz koruma memuru ve 3 sivil olmak üzere 7 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.