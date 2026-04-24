İndirim sevinci kısa sürdü: Motorin yeniden 70 TL'yi geçecek

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı Orta Doğu'dan gelen haber akışıyla bir aşağı bir yukarı çıkarken, bu gelişme de akaryakıta bir indirim bir zam olarak yansıyor.

AKARYAKITA ZAM GELİYOR



22 Nisan tarihinde motorine 2 lira 33 kuruş indirim gelmişti. Ancak indirim sevinci kısa sürdü. Petrol fiyatlarının yeniden 100 doları aşarak 106 dolar seviyesine yükselmesiyle akaryakıta bu kez zam göründü.

MOTORİN 70 LİRAYI AŞACAK



Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; motorinin litresi 25 Nisan Cumartesi gününden itibaren 2 lira 99 kuruş artacak. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da yeniden 70 lirayı aşacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.