Adalet Bakanlığı yapay zekayla dava dilekçenizi hazırlayacak

Bir öğrencinin "Türkiye'nin adalet sistemi adına en büyük hedefiniz nedir?" sorusuna Gürlek, "Adaleti hızlandırmak en büyük hedefimiz ve vatandaşın adalete olan güven duygusunu yükseltmek. Adalete mutlaka güvenin" diye yanıt verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bazı dava türlerinde vatandaşların avukata ihtiyaç duymadan yapay zeka desteğiyle dava dilekçesi hazırlayabileceği bir platform kurulacağını açıkladı. Edirne'deki tarihi Peykler Medresesinde düzenlenen gençlerle buluşma programında konuşan Gürlek, adalet sistemindeki temel önceliğinin vatandaşın hak arama sürecini kolaylaştırmak olduğunu vurguladı.

- Vatandaş için bazı davalarda örnek şablonlar oluşturulacak

Bakan Gürlek'in açıkladığı sisteme göre vatandaş platforma girip dava türünü yazdığında, yapay zeka ona özelleştirilmiş dilekçe şablonları sunacak. Sistem aynı zamanda davayı nasıl açacağını, hangi kararların çıkabileceğini, cevap dilekçesini ve delilleri nasıl sunacağını adım adım anlatacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasında "Yapay zekayla ilgili olarak bir vatandaş platformu kurmayı düşünüyoruz. Vatandaş girdiği zaman, belli konularda - kira davası, nafaka davası, alacak davası - diye yazdığında hemen kendisine örnek şablonlar çıkacak. Avukat olmadan bir dava dilekçesi çıkacak." dedi.

Dijital dönüşüm kapsamındaki diğer adımlara da değinen Gürlek, e-avukat uygulamasıyla avukatların cezaevindeki müvekkilleriyle uzaktan görüşebildiğini, e-duruşma uygulamasının kapsamının ise genişletileceğini belirtti. UYAP sisteminde son dönemde önemli güncellemeler yapıldığını da aktaran Bakan, avukatların temyiz dosyalarına erişiminin iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

HAVAALANLARINDA MAHKEMELER KURULACAK!



Edirne'de Üniversite öğrencileriyle sçık havada söyleşen Adalet Bakanımız Sn. Akın Gürlek adalete erişim konusunda çok önemli bilgiler verdi:



"Havaalanlarında kuracağımız mahkemelerle vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracağız." pic.twitter.com/TX0xyDBNcC Mehmet Metiner (@MetinerBasin) April 24, 2026

- Yargılama 3 dava türünde çok uzuyor: Boşanma, kira ve işçi alacakları

Boşanma, kira ve işçi alacakları gibi dava türlerinde yargı sürelerinin uzadığına dikkat çeken Gürlek, online dava açma, havalimanı mahkemeleri ve dijital yargı uygulamalarının da aynı hedef doğrultusunda geliştirildiğini ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek "Adaleti hızlandırmak en büyük hedefimiz; vatandaşın adalete olan güven duygusunu yükseltmek istiyoruz. Temel amacımız Türkiye'nin her yerindeki vatandaşın adalete kolay bir şekilde erişmesini sağlamak." dedi.