Adalet Bakanlığı yapay zekayla dava dilekçenizi hazırlayacak

'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Faili meçhulde yeni dönem: 638 dosya yeniden ele alınacak
Faili meçhulde yeni dönem: 638 dosya yeniden ele alınacak
Yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde firmalara 784,6 milyon lira ceza kesildi
Yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde firmalara 784,6 milyon lira ceza kesildi
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
'Toplum Destekli Polislik'te zirve Ankara Emniyeti'nin oldu
'Toplum Destekli Polislik'te zirve Ankara Emniyeti'nin oldu
Yasa dışı bahis faaliyetlerine altyapı desteği sağlayan 15 şüpheli tutuklandı
Yasa dışı bahis faaliyetlerine altyapı desteği sağlayan 15 şüpheli tutuklandı
Adalet Bakanlığı yapay zekayla dava dilekçenizi hazırlayacak
Adalet Bakanlığı yapay zekayla dava dilekçenizi hazırlayacak
İndirim sevinci kısa sürdü: Motorin yeniden 70 TL'yi geçecek
İndirim sevinci kısa sürdü: Motorin yeniden 70 TL'yi geçecek
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da kira fiyatlarını düşürecek hamle
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da kira fiyatlarını düşürecek hamle
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?
Afet konutu ödemelerinde fırsat: Konutta yüzde 78, iş yerlerinde yüzde 48 indirim!
Afet konutu ödemelerinde fırsat: Konutta yüzde 78, iş yerlerinde yüzde 48 indirim!
İstinaf kararı bozdu: Yüsra'nın ölümünde 15 doktora soruşturma izni
İstinaf kararı bozdu: Yüsra'nın ölümünde 15 doktora soruşturma izni
Bakanlıktan Ankara'da eylem yapan maden işçilerine ilişkin açıklama
Bakanlıktan Ankara'da eylem yapan maden işçilerine ilişkin açıklama
5 ilde 'rüşvet' operasyonu: Cezaevi müdürü ve İKM'ler tutuklandı
5 ilde 'rüşvet' operasyonu: Cezaevi müdürü ve İKM'ler tutuklandı
Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Adalet Bakanlığı yapay zekayla dava dilekçenizi hazırlayacak

Adalet Bakanı Gürlek, kira, nafaka ve alacak davalarında vatandaşların yapay zeka desteğiyle kendi dilekçelerini oluşturabileceği bir platform kurduklarını açıkladı. Gürlek ""Bir vatandaş platformu kurmayı düşünüyoruz. Vatandaş girdiği zaman; 'benim problemim kira davası, işte nafaka davası, alacak davası' diye yazdığı zaman, hemen kendisine örnek bir şablon çıkacak." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Nisan 2026 23:51, Son Güncelleme : 24 Nisan 2026 23:55
Edirne'de tarihi Peykler Medresesi'nde düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programına katılan Bakan Gürlek, adalet sisteminde temel önceliklerinin vatandaşın hak arama sürecini kolaylaştırmak olduğunu belirtti. Programda öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Gürlek, yargıya güven konusunda önemli mesajlar verdi.

Bir öğrencinin "Türkiye'nin adalet sistemi adına en büyük hedefiniz nedir?" sorusuna Gürlek, "Adaleti hızlandırmak en büyük hedefimiz ve vatandaşın adalete olan güven duygusunu yükseltmek. Adalete mutlaka güvenin" diye yanıt verdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bazı dava türlerinde vatandaşların avukata ihtiyaç duymadan yapay zeka desteğiyle dava dilekçesi hazırlayabileceği bir platform kurulacağını açıkladı. Edirne'deki tarihi Peykler Medresesinde düzenlenen gençlerle buluşma programında konuşan Gürlek, adalet sistemindeki temel önceliğinin vatandaşın hak arama sürecini kolaylaştırmak olduğunu vurguladı.

- Vatandaş için bazı davalarda örnek şablonlar oluşturulacak

Bakan Gürlek'in açıkladığı sisteme göre vatandaş platforma girip dava türünü yazdığında, yapay zeka ona özelleştirilmiş dilekçe şablonları sunacak. Sistem aynı zamanda davayı nasıl açacağını, hangi kararların çıkabileceğini, cevap dilekçesini ve delilleri nasıl sunacağını adım adım anlatacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamasında "Yapay zekayla ilgili olarak bir vatandaş platformu kurmayı düşünüyoruz. Vatandaş girdiği zaman, belli konularda - kira davası, nafaka davası, alacak davası - diye yazdığında hemen kendisine örnek şablonlar çıkacak. Avukat olmadan bir dava dilekçesi çıkacak." dedi.

Dijital dönüşüm kapsamındaki diğer adımlara da değinen Gürlek, e-avukat uygulamasıyla avukatların cezaevindeki müvekkilleriyle uzaktan görüşebildiğini, e-duruşma uygulamasının kapsamının ise genişletileceğini belirtti. UYAP sisteminde son dönemde önemli güncellemeler yapıldığını da aktaran Bakan, avukatların temyiz dosyalarına erişiminin iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

- Yargılama 3 dava türünde çok uzuyor: Boşanma, kira ve işçi alacakları

Boşanma, kira ve işçi alacakları gibi dava türlerinde yargı sürelerinin uzadığına dikkat çeken Gürlek, online dava açma, havalimanı mahkemeleri ve dijital yargı uygulamalarının da aynı hedef doğrultusunda geliştirildiğini ifade etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek "Adaleti hızlandırmak en büyük hedefimiz; vatandaşın adalete olan güven duygusunu yükseltmek istiyoruz. Temel amacımız Türkiye'nin her yerindeki vatandaşın adalete kolay bir şekilde erişmesini sağlamak." dedi.

