TDV'den gençlere özel kurban kampanyası

TDV'den yapılan açıklamada, kampanyayla gençlerin kurban ibadetiyle tanışması, ilk kez kurban vekaleti verme sürecine katılması ve kurban ibadetinin paylaşma, dayanışma, ibadet şuuru ile sosyal sorumluluk bilinci boyutlarının genç kuşaklar arasında güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Gençlerin TDV organizasyonu kapsamında vekalet yoluyla bağışladığı kurbanların vakfın görevli, gönüllü ve veteriner ekiplerinin nezaretinde kesileceği bildirildi.

Filistin/Gazze için vekaletle kurban kesim hisse bedeli 15 bin lira

Kurban etlerinin bu yıl başta Türkiye olmak üzere Filistin'in de aralarında bulunduğu 85 ülkede yetimlere, mazlumlara, mağdurlara, öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı ifade edildi.

Vekaletle kurban kesim hisse bedelinin bu yıl yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin, Filistin/Gazze için ise 15 bin lira olarak belirlendiği aktarıldı.

İlk kez kurban vekaleti vererek hem ibadetini yerine getirmek hem de iyiliğe vesile olmak isteyen gençlerin "bagis.tdv.org" web adresi üzerinden bağış yapabileceği, il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da kurban programına katılabilecekleri belirtildi.

Yurt dışında yaşayan gençlerin ise din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini TDV'ye teslim edebilecekleri kaydedildi.