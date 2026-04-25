Emine Erdoğan: İnsanlık için kalbe dokunan izler bırakmalıyız

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden "4'üncü Cemre Çarşısı" vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Paylaşımında insanlığa bırakılacak mirasın maddi değerlerden ziyade manevi izler olması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye topraklarının bu tür iyilik izleriyle dolu olduğunu vurguladı.

"Varlık sebebimizi iyilik yapmakta buluyoruz"

Emine Erdoğan, hayatın anlamını ve varlık sebebini iyilik yapma gayretine dayandırarak şu değerlendirmelerde bulundu;

Eğer arkamızda bir ayak izi bırakacaksak, bu iz, insanlık için atılmış adımlardan arda kalan, kalbe dokunan izler olmalıdır. Çok şükür bizim topraklarımız, böyle izlerle dopdolu! Nitekim bizler, hayatın anlamını ve varlık sebebimizi; iyilik yapmak için vesileler aramada; ailemize, komşularımıza, dostlarımıza ve tüm canlılara el uzatmakta buluyoruz.

4'üncü Cemre Çarşısı vurgusu

Paylaşımının sonunda "4'üncü Cemre Çarşısı" etiketine yer veren Emine Erdoğan, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın önemine işaret ederek, bu tür organizasyonların iyilik köprüleri kurmadaki rolüne dikkati çekti.