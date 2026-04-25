Piton derisine altın yazmalı kitap! Gaziantep'te ele geçirildi

Gaziantep'te piton (bir yılan türü) derisine işlenmiş 'altın yazmalı' İbranice kitaba el konuldu, bir şüpheli gözaltında.

Gaziantep Valiliği'ne göre Şehitkamil ilçesinde A.E.'nin kaçak kazılar yaptığı, tarihi eser olduğu değerlendirilen kitap ve objeleri piyasaya sürmek için müşteri arayışında olduğu tespit edildi.

Şüpheli operasyonla gözaltına alındı.

Üstünde ve aracındaki aramadaysa iki metre uzunluğunda piton derisine işlenmiş altın yazmalı İbranice bir kitap ve kapaklı kılıf bulundu. Bakır kılıfın üzerinde işlemeler varmış.

Valiliği kitabın neyle ilgili olduğuna dair bilgi vermedi.

Gözaltındaki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

'Altın yazma', kitabın sayfalarındaki yazı veya görsellerin altın tozu içeren özel bir mürekkep ya da ince altın varaklarla işlendiğini ifade ediyor. Bu yöntem, metnin kutsallığını ve maddi değerini vurgulamak amacıyla uygulanıyor.



