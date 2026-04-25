Rakamlarla İstanbul'un hız mabedi 'İstanbul Park'

'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'Kimsenin gözünün yaşına bakılmadan adalete teslim edilecek'
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
'X'e Bastı, hesabı boşaldı: Mahkemeden emsal karar
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Gübrede yeni dönem: Kritik ürünlerde vergi kaldırıldı
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
Türkiye-Suriye ortak operasyonu: 236 kilo esrar ele geçirildi
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
TOKİ eliyle 'kiralık sosyal konut' dönemi başlıyor
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Gürlek: Yapay zeka, avukatlık müessesesine alternatif değildir
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Bakan Tekin: Eğitim meselesini medeniyet davamızın merkezine yerleştiriyoruz
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
Okullarda yeni güvenlik dönemi: Çok katmanlı 'koruma kalkanı' devrede
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
MEB'den izinsiz eğitim faaliyetlerine karşı 'karekod' kalkanı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Başsavcı Cansu, Gülistan Doku soruşturmasının yeni detaylarını paylaştı
Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Madencilik izin yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı
Faili meçhulde yeni dönem: 638 dosya yeniden ele alınacak
Faili meçhulde yeni dönem: 638 dosya yeniden ele alınacak
Yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde firmalara 784,6 milyon lira ceza kesildi
Yılın ilk 3 ayındaki denetimlerde firmalara 784,6 milyon lira ceza kesildi
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor
'Toplum Destekli Polislik'te zirve Ankara Emniyeti'nin oldu
'Toplum Destekli Polislik'te zirve Ankara Emniyeti'nin oldu
Yasa dışı bahis faaliyetlerine altyapı desteği sağlayan 15 şüpheli tutuklandı
Yasa dışı bahis faaliyetlerine altyapı desteği sağlayan 15 şüpheli tutuklandı
Adalet Bakanlığı yapay zekayla dava dilekçenizi hazırlayacak
Adalet Bakanlığı yapay zekayla dava dilekçenizi hazırlayacak
İndirim sevinci kısa sürdü: Motorin yeniden 70 TL'yi geçecek
İndirim sevinci kısa sürdü: Motorin yeniden 70 TL'yi geçecek
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da kira fiyatlarını düşürecek hamle
Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da kira fiyatlarını düşürecek hamle
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?
Bakan Bayraktar açıkladı: Doğal gaz ve elektriğe yeni zam var mı?
Afet konutu ödemelerinde fırsat: Konutta yüzde 78, iş yerlerinde yüzde 48 indirim!
Afet konutu ödemelerinde fırsat: Konutta yüzde 78, iş yerlerinde yüzde 48 indirim!
İstinaf kararı bozdu: Yüsra'nın ölümünde 15 doktora soruşturma izni
İstinaf kararı bozdu: Yüsra'nın ölümünde 15 doktora soruşturma izni
Bakanlıktan Ankara'da eylem yapan maden işçilerine ilişkin açıklama
Bakanlıktan Ankara'da eylem yapan maden işçilerine ilişkin açıklama
5 ilde 'rüşvet' operasyonu: Cezaevi müdürü ve İKM'ler tutuklandı
5 ilde 'rüşvet' operasyonu: Cezaevi müdürü ve İKM'ler tutuklandı
Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Ayaş Kaymakamlığına '23 Nisan paylaşımı' nedeniyle inceleme
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Erdoğan yeni ekonomi paketini açıkladı: Vergi avantajı genişletilecek
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Bakan Tekin: Eski Türk Devletleri de, Osmanlı da, Atatürk de bizim!
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Gıda ve enerji fiyatları hanehalkının enflasyon beklentisi yükseltti
Ana sayfaHaberler Yaşam

Rakamlarla İstanbul'un hız mabedi 'İstanbul Park'

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonu Formula 1, 6 yıllık aranın ardından Türkiye'ye geri dönüyor. Gelecek yıl 10. kez F1 araçlarının motor sesleriyle yankılanacak olan İstanbul Park, teknik özellikleri ve efsanevi 8. virajıyla pilotların ve yarışseverlerin favorisi olmaya devam ediyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 25 Nisan 2026 15:16, Son Güncelleme : 25 Nisan 2026 15:16
Yazdır
Rakamlarla İstanbul'un hız mabedi 'İstanbul Park'

Tuzla/Tepeören mevkiinde bulunan ve dünya çapında motor sporlarının "mabetlerinden" biri kabul edilen İstanbul Park, 2027 yılı itibarıyla yeniden Formula 1 takvimine dahil olmaya hazırlanıyor.

İlk kez 2005 yılında kapılarını açan pist, aradan geçen yıllarda unutulmaz yarışlara ve şampiyonluk mücadelelerine ev sahipliği yaptı. İşte rakamlarla İstanbul'un hız mabedi İstanbul Park'ın teknik portresi;

2,2 milyon metrekarelik dev tesis

Hermann Tilke tarafından tasarlanan İstanbul Park, 2,21 milyon metrekarelik bir toplam alan üzerine kurulu. Pistin uzunluğu tam 5 bin 338 metre. Saat yönünün tersine akmasıyla pilotları fiziksel olarak zorlayan pist, bu özelliğiyle takvimdeki nadir yarış alanlarından biri olma unvanını taşıyor.

Pilotların kabusu ve tutkusu: Turn 8

İstanbul Park'ı dünya çapında üne kavuşturan en önemli özelliği ise 8. virajı. Yaklaşık 640 metre uzunluğunda olan ve 4 farklı tepe noktasından (apex) oluşan bu viraj, Formula 1 takviminin fiziksel olarak en zorlu ve en hızlı dönülen virajlarından biri olarak kabul ediliyor.

İşte pistin teknik verileri:

Viraj sayısı: 14 (9 sol, 5 sağ)

Maksimum eğim: %8,1

Pist genişliği: 14,5 - 21,5 metre arası

En uzun düzlük: 720 metre

Başlangıç düzlüğü: 655,5 metre

Seyirci kapasitesi: 155 bin kişi

Hız rekoru 2005'ten bu yana kırılamadı

İstanbul Park'taki en hızlı tur rekoru, pistin açılış yılı olan 2005'te kırıldı. McLaren Mercedes pilotu Juan Pablo Montoya, 1:24.770'lik derecesiyle pist rekorunu elinde bulunduruyor. Aradan geçen 19 yıla ve değişen araç teknolojilerine rağmen bu süre henüz geçilemedi.

İstanbul'un "efendisi" Felipe Massa

Pist tarihinde en çok zafer kazanan isim Brezilyalı pilot Felipe Massa oldu. Ferrari koltuğunda 2006, 2007 ve 2008 yıllarında üst üste 3 kez damalı bayrağı ilk sırada gören Massa, İstanbul Park tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

İstanbul Park'ta zafer kazanan diğer isimler:

Kimi Raikkonen (2005): Pistin ilk galibi.

Jenson Button (2009): Brawn GP ile şampiyonluk yolundaki kritik zafer.

Lewis Hamilton (2010, 2020): İki farklı dönemde iki zafer.

Sebastian Vettel (2011): Red Bull dönemindeki domine edici sürüşüyle.

Valtteri Bottas (2021): İstanbul Park'ta düzenlenen son yarışın kazananı.

2027 yılında 10. kez Formula 1'e ev sahipliği yapacak olan İstanbul Park, modernizasyon çalışmalarının ardından dünyanın en hızlı pilotlarını ağırlamak için gün sayıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber