16 yıllık birliktelik dehşete dönüştü: Kadın 30 yerinden bıçaklandı

Diyarbakır'da, 16 yıl dini nikahla birlikte yaşadığı Mehmet Zülfü Bayram tarafından 30 yerinden bıçaklanan F.D. (40), tedavisinin ardından şikayetçi oldu. F.D., "Ben bir anneyim. Bana iftira attı. Eskiden televizyonlarda görüyordum, şu an kendim yaşıyorum" dedi.

Olay, 13 Nisan sabahı, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi'ndeki binada meydana geldi. F.D., 16 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı Mehmet Zülfü Bayram ile arasındaki tartışmanın ardından yaklaşık 30 yerinden bıçaklandı. Bayram kaçarken, F.D. çocuklarıyla şehir içi yolcu taşımacılığı yapan yolcu minibüsüyle önce özel hastaneye götürüldü, buradan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. F.D., tedavisinin ardından taburcu edildi ve şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Ekipler tarafından gözaltına alınan Mehmet Zülfü Bayram, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'Şiddet gittikçe arttı'

Mehmet Zülfü Bayram'ın son 1,5 yıldır kendisine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını ve sürekli tartıştıklarını belirten F.D., "Sürekli beni namussuzlukla tehdit ediyordu. Son 2 aydır da yoğunlaşan şiddet gittikçe arttı. Şahitler huzurunda benden ayrıldı. Geldim eve, 4 gün boyunca burada pusuya yatıyormuş. Beni takibe almış. 'Bakalım beni aldatıyor mu, aldatmıyor mu' diye. Bir gün evi temizliyordum. 19.00 civarları beni aradı, 'Neredesin' dedi. 'Evdeyim, nerede olacağım' dedim. Kapıyı açmamı istedi, korkudan açtım. Açtığım gibi evinin içine girdi, ben kapının eşiğinde durdum. 'Sana zarar vermeyeceğim' dedi. Ben de inandım. Aldım içeriye, 2 çocuğumu da aldık getirdik eve. Hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Ben onun cebinde o bıçağı zaten görmüştüm ama benim için olabileceğini aklımın ucuna getirmedim" dedi.

'Yaralı halde hastaneye gittim'

F.D., saldırının ardından çocuklarıyla kendi imkanlarıyla hastaneye gittiğini belirterek,

"Olay günü sabah saat 06.10'da alarm çaldı. Aşağıya indim, baktım aracı da yok. Sonra binanın içine girdim, o sırada binanın kapısının arkasına saklandığını gördüm. Saldırarak beni defalarca kez sırtımdan bıçakladı. Sonra ben yere yığıldım, bu kez sağ tarafımdan bıçakladı. Kendini kaybetmiş gibiydi. Yere yığıldım, çocuklar bağırınca o kaçıp gitti. Sonra yerden kalktım. Çocuklarım korkmasın diye bileğimi tuttum, kaldırdım ve yaramı kapattım. Cadde üzerinde durup, 'Namus davasıdır' diyerek kimsenin bana yardım etmesine izin vermedi. Sonra bir dolmuşa can havliyle çocuklarımı da alarak bindim. Şoför beni özel bir hastaneye bıraktı. Oradan da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkim yapıldı. Tabii şikayetçi oldum ve tutuklandı. Ben bir anneyim. Devletten yardım istiyorum, sahip çıksınlar bana. Kimsenin benim gibi olmasını istemiyorum. Çünkü ben yaşadım. Eskiden televizyonlarda görüyordum ama şu an kendim yaşıyorum. Gerçekten çok zor bir süreç. O an bilincimi kaybetmedim. Kaybetseydim şu an yoktum"

diye konuştu.



