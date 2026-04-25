Trump müzakere ziyaretini iptal etti
ABD Başkanı Donald Trump, damadı Jared Kushner ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un İran'la görüşmek üzere Pakistan'a yapacağı ziyareti iptal ettiğini açıkladı. Trump, İran yönetiminde "iç çekişme ve kargaşa" olduğunu savunarak "Konuşmak isterlerse bizi aramaları yeter" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Nisan 2026 20:34, Son Güncelleme : 25 Nisan 2026 20:35
ABD Başkanı Donald Trump,
"Temsilcilerimin İranlılarla görüşmek üzere Pakistan'ın İslamabad kentine yapacağı geziyi az önce iptal ettim. Seyahat için çok fazla zaman kaybediliyor, çok fazla iş var. Üstelik, onların 'liderlik kadrosu' içinde muazzam bir iç çekişme ve kargaşa var. Kim sorumlu, kimse bilmiyor; kendileri dahil. Ayrıca, tüm kozlar bizde, onlarda hiç yok. Konuşmak istiyorlarsa, tek yapmaları gereken aramak."
ifadelerini kullandı.
