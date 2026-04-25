10 bin polis erken mezun oluyor: 12/36 sistemi gündemde
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polis okullarındaki 10 bin adayın mezuniyetinin iki ay öne çekildiğini açıkladı. Yeni mezunlarla birlikte 12/36 çalışma sistemine geçişin değerlendirildiğini belirten Çiftçi, fazla mesai ödemeleri için 2027 yılını işaret etti.
Haber Giriş : 25 Nisan 2026 21:36, Son Güncelleme : 25 Nisan 2026 21:38
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi.
Gündeme ilişkin birçok konu başlığı hakkında açıklama yapan Çiftçi, Polis okulları, Polisler Kira yardımı, fazla mesaisini konularına değindi.
Polis okullarındaki 10.000 adayımızın mezuniyetini iki ay öne aldık. Bu taze kanla birlikte 12/36'ya geçebileceğimizi değerlendiriyoruz. Fazla çalışma saatleri konusunda da Maliye Bakanlığımızla görüşmelerimizi tamamladık; 12/36'ya geçmemiz durumunda 2027 yılından itibaren fazla mesai ücretlerinin ödenebileceği konusunda mutabakata vardık. Tabii Strateji Başkanlığı'nın da onayını almamız gerekiyor.
Kira yardımı konusunda ise İstanbul Valimizle görüştüm. Polis teşkilatına lojman olarak verilmek üzere İstanbul'dan daire almayı planlıyoruz, bunu ilk olarak oradan başlatacağız.
Maaş eşitlemesi konusu, jandarmanın eskiden Genelkurmay'a bağlı askeri personel sayılmasından gelen bir durum. Şu an sadece İçişleri'ne bağlı bir kolluk kuvveti olmalarına rağmen eşitleme yapabilmek için kanuni düzenleme ve ciddi bütçe gerekiyor. İran savaşının bütçeye getirdiği yükleri de göz önünde bulundurunca, bunun bu sene gerçekleşmesini çok mantıklı görmüyoruz.