Bakan Gürlek'ten Hukuk Sınavı adaylarına mesaj
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yarın gerçekleştirilecek Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sınava katılacak 12 bin 993 adaya başarı dileklerini iletti.
Haber Giriş : 25 Nisan 2026 22:30, Son Güncelleme : 25 Nisan 2026 22:31
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yarın 12 bin 993 adayın katılımıyla, 17 ilde 18 merkezde gerçekleştirilecek olan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na girecek tüm adaylara zihin açıklığı ve muvaffakiyet temenni ediyorum. Bu sınavın hukuk camiamıza nitelikli, donanımlı ve adalet duygusu güçlü yeni mensuplar kazandıracağına yürekten inanıyorum."