14 yaşındaki kız babasını bıçaklayarak öldürdü: Tutuklandı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 14 yaşındaki E.B., kendisine şiddet ve tacizde bulunduğunu iddia ettiği 42 yaşındaki babası Ali B.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi dün öğle saatlerinde korkunç bir cinayete tanık oldu.
14 yaşındaki kız çocuğu E.B., babası Ali B.'yi boynundan bıçakladı.
BIÇAKLANAN BABA HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Ali B. kanlar içinde yere yığılırken, E.B. ise polis merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ali B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Hayatını kaybeden Ali B.'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze yakınlarına teslim edildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki ifadesinde babasının kendisine şiddet ve tacizde bulunduğunu öne süren E.B., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan çocuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.