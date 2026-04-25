Yönetim kesenin ağzını açtı: Derbi zaferine 3 milyon dolar

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de, yönetimin takım motivasyonunu artırmak amacıyla derbi galibiyetine 3 milyon dolarlık prim belirlediği öğrenildi.

Haber Giriş : 25 Nisan 2026 22:55, Son Güncelleme : 25 Nisan 2026 22:57
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Park'ta Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe'de, yönetim kritik derbi öncesi takımın motivasyonunu artırmak için kesenin ağzını açtı. Kulüp başkanı Sadettin Saran'ın kararıyla, olası bir derbi zaferinde takıma 3 milyon dolarlık (yaklaşık 135 milyon TL) prim dağıtılacağı öğrenildi.

Ligin bitimine dört hafta kala lider Galatasaray'ın dört puan gerisinde bulunan ve şampiyonluk iddiasını sürdürmek için derbiye mutlak üç puan parolasıyla hazırlanan sarı-lacivertlilerde, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve öğrencileri çalışmalarını sürdürüyor.

Beraberliğe rağmen prim kararı geçerli

Fenerbahçe yönetiminin, bir önceki hafta Çaykur Rizespor karşısında alınan beraberliğe rağmen takımın motivasyonunu düşürmemek adına daha önce belirlediği "iki maçlık prim paketinden" geri adım atmadığı belirtildi. Rizespor ve Galatasaray maçlarını kapsayan 3 milyon dolarlık paket ödül uygulamasının, derbiden galibiyetle ayrılınması halinde geçerliliğini koruyacağı ifade edildi.

Şampiyonluk için "ya tamam ya devam" maçı

Türkiye Kupası'na veda ettikten sonra ligde de yarıştan kopmak istemeyen Kanarya'da, teknik heyet ve futbolcuların galibiyet için kenetlendiği belirtiliyor. Fenerbahçe, deplasmandan üç puanla dönmesi halinde liderle arasındaki puan farkını bire düşürerek şampiyonluk umutlarını son haftalara taşımayı hedefliyor.

Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray derbisinin ardından ligin kalan haftalarında sırasıyla Başakşehir, Konyaspor (deplasman) ve Eyüpspor ile karşı karşıya gelerek sezonu tamamlayacak.


