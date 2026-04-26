TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
TBMM'de yoğun hafta: İşte gündemdeki konular
Karaman'da 16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Karaman'da 16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Karaman'da 16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Gülistan Doku soruşturmasında yaşanan son hareketliliğin ardından, bu kez Karaman'daki 16 yıllık cinayet aydınlatıldı. Karaman'da 2009 yılında baraj mevkiinde bulunan erkek cesediyle ilgili dosya yeniden ele alındı. 7 ay süren titiz çalışma sonucu cinayet şüphelisi yakalanarak tutuklandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Nisan 2026 10:40, Son Güncelleme : 26 Nisan 2026 10:41
Karaman'da 16 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Karaman'da 16 yıldır yıllar faili meçhul olarak kalan cinayet dosyası çözüldü. 04 Ocak 2009 tarihinde Karaman Merkez Dereköy Gödet Barajı mevkiinde avcılar tarafından bulunan erkek şahsa ait cesetle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.

- Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı özel ekip kurdu

Ekranhaber.com sitesinde yer alan habere göre, 2025 yılına kadar şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilememesi üzerine Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla özel ekip kuruldu. Cinayet Büro dedektifleri tarafından dosya yeniden ele alınarak mevcut tüm deliller ileri teknoloji yöntemleriyle tekrar incelendi. Görüntü iyileştirme teknikleri kullanıldı, bilimsel raporlar yeniden değerlendirildi.

7 ay süren kapsamlı çalışmalarda; KGYS ve güvenlik kameralarına ait toplam 370 saatlik görüntü izlendi, 40 kişinin baz ve HTS kayıtları detaylı şekilde analiz edildi. Alınan ifadeler ve elde edilen yeni bulgular doğrultusunda olayın şüphelisi olarak (M.E.K.) tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Karaman Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜRLEK: "FAİLİ MEÇHUL DOSYA KALMAYACAK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in son dönemde özellikle faili meçhul dosyaların yeniden ele alınmasına yönelik talimatları ve "Dosyalar rafta kalmayacak, ucu nereye giderse gitsin aydınlatılacak" yönündeki kararlı mesajları dikkat çekiyordu.

Bu kapsamda Türkiye genelinde birçok eski dosya yeniden açılırken, Karaman'daki 16 yıllık cinayetin çözülmesi, yürütülen yeni yaklaşımın sahadaki somut yansıması olarak değerlendiriliyor.

DOSYALAR TEK TEK AÇILIYOR

Yargı birimlerinin koordinasyonuyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, yıllardır sonuçlanamayan dosyalar yeniden inceleniyor. Yeni nesil kriminal teknikler, dijital veri analizleri ve detaylı saha çalışmalarıyla faili meçhul olayların aydınlatılması hedefleniyor.

