Süper Lig'de düşme hattı alev aldı. Gençlerbirliği'nden çok kritik zafer
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, Kocaelispor'u yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek ligde 10 maç sonra galibiyet hasretine son verdi.
Eryaman Stadı'nda oynanan maçta Gençlerbirliği'nin golünü, 34. dakikada penaltıdan Metehan Mimaroğlu attı.
10 MAÇ SONRA KAZANDI
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek 15 yıl sonra yarı finale çıkma başarısı gösteren kırmızı-siyahlı takım, Trendyol Süper Lig'de ise 10 maç sonra galibiyete ulaştı.
Gençlerbirliği, Kocaelispor maçı öncesinde ligdeki son 10 maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı siyahlılar, söz konusu süreçte 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşamıştı.
Başkent temsilcisi bu maçtan önce ligde son galibiyetini 20. hafta maçında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek almıştı.
İKİNCİ DEMİREL DÖNEMİNİN İLK ZAFERİ
Teknik direktör Volkan Demirel de takımının Kocaelispor'u yenmesiyle Gençlerbirliği'ndeki ikinci döneminde Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde etti.
DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU
13 - Kasımpaşa: 31 puan
14 - Gençlerbirliği: 28 puan
15 - Eyüpspor: 28 puan
16 - Antalyaspor: 28 puan
17 - Kayserispor: 26 puan
18 - Karagümrük: 20 puan (1 maçı eksik)