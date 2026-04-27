Banka hesabını kiralayan adam 3 kez hapse girdi, 70 ayrı dava açıldı

Adana'da 28 yaşındaki Yasin Örsdemir, para karşılığı banka hesabını kullandırınca mahkemelik oldu. İki çocuk babası Yasin Örsdemir, 2020 yılında çocukluk arkadaşı S.T.'nin, "Bize hesap lazım, sana da para vereceğiz." demesi üzerine güvenip banka hesabını kullandırdı.

Bir ay sonra bankadan aranan Örsdemir, "Hesabınız dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılıyor." denmesi üzerine hesabını kapattırdı.

Bir süre sonra da Örsdemir hakkında evine dolandırıcılıktan mahkeme evrakları gelmeye başladı.

HAKKINDA 70 DAVA AÇILDI

Aradan geçen süreçte hakkında 70 dava açılan Yasin Örsdemir, bu davaların 52'sini kapattı ancak hakkındaki 18 davanın yargı süreci devam ediyor.

Bu süreçte üç kere cezaevine de giren Örsdemir, şimdi yeniden cezaevine girme tehlikesiyle karşı karşıya.

"ÇOCUKLUK ARKADAŞIM OLDUĞU İÇİN GÜVENDİM"

Çocukluk arkadaşına güvendiği için başına gelmeyen kalmadığını belirten Örsdemir, "Çocukluk arkadaşım olduğu için güvendim. Bana hesap ve kartlarımı vermemi istedi. Hiç şüphelenmedim, hepsini teslim ettim." dedi.

Adına Türkiye genelinde birçok dolandırıcılık yapıldığını söyleyen Örsdemir, "52 dosya açıldı ve kapandı, şu an 18 dosyam halen devam ediyor. Toplamda üç kez cezaevine girdim, 1 yıl yattım. Özel bir şirkette çalışıyordum, işimden oldum. Hem kendi aracımı hem de babamın aracını satmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Altı yıldır bu durumla uğraştığını anlatan adam, "Çalışamıyorum, iş bulamıyorum. Sabıkam olduğu için kimse işe almıyor." diye konuştu.

ARKADAŞI YURT DIŞINA KAÇMIŞ

Kendisini bu işe sokan arkadaşının yurt dışına kaçtığını anlatan Örsdemir, "Sadece benden değil, birçok kişiden hesap almış. Mahkemede herkes aynı kişiyi söylüyor. Mağdur biz olduk. Şu ana kadar yaklaşık 500 bin lira borç ödedik, 250 bin lira borcumuz kaldı." dedi.