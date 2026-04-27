MEB Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarları yayımlandı
Eskişehir'de 20 yıl önceki kayıp dosyasıyla ilgili 12 kişi gözaltında

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 2006 yılında kaybolduktan sonra kendisinden haber alınamayan Hamdi Karakuş'un öldürüldüğü şüphesiyle 12 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş : 27 Nisan 2026 10:28, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 11:36
Günyüzü ilçesi kırsal Çardaközü Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası Hamdi Karakuş'un 42 yaşındayken 1 Nisan 2006'da ortadan kaybolmasıyla ilgili o dönem çeşitli arama çalışmaları yürütüldü.

Çok sayıda takipsizlik kararı verilen dosyayla ilgili, Eskişehir Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timinden (JASAT) kurulan özel ekip tarafından yaklaşık 3 yıl önce yeniden inceleme başlatıldı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmada, Karakuş'un kaybolduğu tarihten 1 yıl önce mahalleden bazı kişilerle problem yaşadığı, bu kişiler tarafından darbedildiği belirlendi.

Ailesinden ve o yıllarda bölgede yaşayan vatandaşlardan tekrar ifade alındı.

Bunun üzerine Hamdi Karakuş'un, husumetli olduğu kişilerle kavga ettikten sonra kaçırılmış olabileceği üzerinde duruldu. Kavganın yaşandığı dönemde olay yerinde ele geçirilen bir tüfeğe ait plastik kabzada yapılan incelemede Hamdi Karakuş'a ait DNA tespit edildi.

Yaklaşık 3 yıl boyunca devam eden soruşturma neticesinde JASAT ekipleri tarafından, Hamdi Karakuş'un öldürüldüğü şüphesiyle 12 kişi gözaltına alındı.

"Artık ortaya çıkmasını çok istiyoruz"

Karakuş'un kardeşi Semra Dönmez gazetecilere, ağabeyinin 2005'te kaçırılıp darbedildiğini söyledi.

O dönem ağabeyinin darbedildikten sonra Ankara'nın Mamak ilçesinde köprü altına atıldığını belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Kendi imkanlarıyla oradan kurtulup köye geldi. Husumetli olan insanlar tarafından 1 Nisan 2006'da tekrar kaçırılıyor ve ondan sonra biz haber alamıyoruz. Kendisinden haber alamadık. Köydeyken bunlarla tekrar bir tartışma yaşanmış, o nedenle kaçırıldığını duyduk. Artık bir mezarı olsun istiyoruz. Evdeki yaşlı annem 90 yaşında her gün dua eder, ağlar. 'Oğlumun bir mezarı yok' der. Bugün gözaltına alınan kişiler inşallah cezasını çeker. Artık ortaya çıkmasını çok istiyoruz. Bir mezarı olsun istiyoruz. Cumhuriyet savcısı ve JASAT'a çok teşekkür ederiz. Dosyayı yeniden açtılar ve 3 yıldır mücadele ettiler. Bu duruma bu şekilde onlar getirdi. Failler gözaltına alındı. İnşallah cezasını çekerler."

"Türk yargısına güveniyoruz"

Aile avukatı Doğancan Çıra ise Hamdi Karakuş'un kaybolmasıyla ilgili başlattıkları hukuk mücadelesini sürdüreceklerini söyledi.

Çıra, o dönem Karakuş'un husumetli kişilerle olan kavgasında bir tüfek dipçiğinin bulunduğunu dile getirerek, "Bu tüfek dipçiği de o dönemde JASAT ekibi tarafından emanet alınmış. Tüfek dipçiğindeki DNA'nın Hamdi Karakuş'a ait olduğu tespit edildi. Biz müvekkiller adına haklı hukuk mücadelemize devam ettireceğiz. Faillerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Türk yargısına güveniyoruz. Takdir yüce Türk yargısında olacak" ifadesini kullandı.

