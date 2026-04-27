Türkiye'nin dev otobüs firması konkordato talep etti

Tekirdağ merkezli Kale Otobüs Seyahat ve bu yapıyla bağlantılı olan ticari kuruluşlar, ekonomik darboğazı aşabilmek adına yargıya başvurarak konkordato talebinde bulundu.

Tekirdağ iş dünyası ve ulaşım sektöründe faaliyet gösteren köklü firmalara ilişkin alınan konkordato kararı bölgede geniş yankı uyandırdı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Kale Seyahat, Kale Express, Kale Otobüs Seyahat ve Bayraktar Saray Petrolcülük için geçici konkordato kararı verildiğini açıkladı.

3 aylık geçici mühlet verildi

Mahkeme, şirketlerin mali yapılarının korunması ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 3 aylık geçici mühlet uygulanmasına hükmetti.

Konkordato sürecinin başarıya ulaşıp ulaşmayacağının teknik ve hukuki açıdan incelenmesi için mahkeme tarafından özel bir heyet tayin edildi.

Konkordato komiser heyeti görevlendirildi

Alacaklı sayısı ve mevcut borç miktarını göz önünde bulunduran yargı makamı; Özkan Yılmaz, Koray Çevik ve Aylin Karakaş'ı konkordato komiser heyeti olarak görevlendirdi.

Konkordato süreci kapsamında görevlendirilen komiser heyeti, şirketlerin mali durumunu ve ticari faaliyetlerini geçici mühlet süresi boyunca yakından inceleyecek. Yapılacak değerlendirmelerin ardından hazırlanan raporlar düzenli olarak mahkemeye sunulacak.