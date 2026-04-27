MEB Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarları yayımlandı
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Yaşam

Aracınızı gölge için bu 3 ağacın altına park etmeyin

Bahar aylarıyla birlikte sokak aralarındaki ağaçlı park noktaları dolup taşmaya başladı. Sürücülerin büyük çoğunluğu gölgeli bir yer bulmak için ağaç altlarını tercih etse de bu alışkanlık farkında olmadan ciddi maddi kayıplara kapı aralıyor. Araç boyası üzerinde kalıcı hasar bırakan bu tehlike, çoğu zaman haftalar sonra fark ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 12:38, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 12:42
Yazdır
Çoğu araç sahibi yaz güneşinden kaçmak için ağaç gölgelerini tercih etse de uzmanlar, bu alışkanlığın binlerce liralık zarara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Ağaçlardan dökülen reçine, polen ve yapraklar, serin havada masum görünse de aracınızın boyasını adeta kemiriyor.

KAPUTUNUZDAKİ REÇİNE LEKELERİ MASUM DEĞİL

Aracınızın üzerinde fark ettiğiniz mat izler ya da yapışkan noktalar sıradan toz kirliliği olmayabilir. Ağaçların salgıladığı reçine, boya yüzeyine yapıştıktan sonra güneş ışığıyla birlikte kimyasal bir reaksiyona girerek vernik tabakasını kalıcı biçimde tahrip ediyor. Boya tamiri ve rötuş maliyetleri ise bu küçük ihmalin faturasını ağırlaştırıyor.

GÖLGENİN CAZİBESİ PAHALİYA PATLAYABİLİR

Araç sahipleri güneş hasarından korunmak isterken farkında olmadan başka bir riske adım atıyor. Özellikle reçine oranı yüksek ağaç türlerinin çevresinde biriken organik maddeler, nem ve ısı farkıyla aktifleşiyor. Uzmanlar bu kimyasal tepkimenin vernik tabakasını incelttiğini ve uzun vadede ikinci el araç değerini ciddi ölçüde düşürdüğünü vurguluyor.

PARK EDERKEN İKİ KEZ DÜŞÜNMEN?İZ GEREKEN 3 AĞAÇ TÜRÜ

Her ağaç gölgesi eşit risk taşımıyor. Araç bakım uzmanları özellikle şu üç tür için sürücüleri uyarıyor:

  • Çam: Sürekli reçine salgılayan bu ağaçların altında kalan araçlarda boya yanığı oldukça sık görülüyor. Serinliği aldatıcı; güneş çıktığı anda yüzey hasar görmeye başlıyor.
  • Akçaağaç: Yapraklarından damlayan şekerli özsuyun kuruması, cam ve metal yüzeylerde dişe dokunmaz lekeler oluşturuyor. Standart araç yıkamada bu izler çoğunlukla temizlenemiyor.
  • Ihlamur: Çiçeklenme döneminde yoğun polen yayan bu ağaç, aynı zamanda böcek ve kuş trafiğini artırıyor. Kuş pisliklerindeki asit bileşenleri boya yüzeyine adeta işliyor.

HAVA ISINDI DİYE REHAVETE KAPILMAYIN

Pek çok sürücü yazın sona ermesiyle birlikte güneşin artık sorun yaratmayacağını düşünüyor. Oysa araç yüzey koruma uzmanları tam tersini söylüyor: Havadaki nem arttıkça reçinenin yayılma hızı da artıyor. Üstelik koyu renkli araçlarda bu dönemdeki boya solması, güneşli günlerden çok daha belirgin görünüyor.

ARACINIZI KORUMAK İÇİN BUNLARI YAPABILIRSINIZ

Uzmanların ortak tavsiyesi şu yönde: Küçük önlemler, ağır boya masraflarının önüne geçebilir.

-Açık alanlara yönelin: Kapalı otopark seçeneği yoksa gölgesiz ama havadar noktaları tercih edin.
-Lekelere hemen müdahale edin: Reçine ve kuş pislikleri kurumadan, ılık suyla seyreltilmiş doğal sirkeyle silin.
-Koruyucu örtü edinin: Aracı uzun süre dışarıda bırakacaksanız branda büyük fark yaratıyor.
-Düzenli cila alışkanlığı edinin: Aylık uygulanan boya koruma cilası, yüzeyi dış etkenlerden yalıtıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber