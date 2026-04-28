Şamil Tayyar, İçişleri Bakanlığı'nın Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül'ü görevden alarak Edirne Valiliği'nde Hukuk Müşaviri olarak atamasına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Tayyar, söz konusu kararın isabetli ve yerinde olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Bir memur, siyasetçiyle polemiğe giremez. Görev ve yetkilerine, devlet teamüllerine aykırıdır."

"Bu Yolu Açarsanız Nizamı Bozarsınız"

Tayyar, memurun siyasi tartışmalara dahil olmasının yaratabileceği risklere de dikkat çekti: "Bu yolu açarsanız nizamı bozarsınız."

Bakanlığın tutumunu olumlu karşıladığını vurgulayan Tayyar, "İçişleri Bakanlığı'nın tavrı, ilkeli bir duruştur" dedi.

Kaymakam Eligül Edirne Valiliği'ne Atandı

Hatırlatmak gerekirse; Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, bir siyasetçiyle girdiği tartışmanın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmış ve Edirne Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne atanmıştı. Devlet memurlarının tarafsızlık ve siyasi çekimserlik ilkesi, Anayasa ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu güvencesi altındadır.