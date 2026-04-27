Ayaş Kaymakamı Eligül'e soruşturma: Görev yeri değiştirildi

Ankara'nın Ayaş ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında perde arkasında bir kriz yaşandı. Ayaş Belediyesi'nin resmi hesaplarından yapılan paylaşımda, belediye basın sorumlusunun "Kaymakam talimatıyla" tören alanına alınmadığı öne sürüldü.



Kaymakam Eligül önce paylaşım yaptı sonra sildi

Bu iddiaların ardından Kaymakam Muharrem Eligül, X hesabından hem Türkçe hem Arapça "Bismillahirrahmanirrahim" ile başlayan bir açıklama yayımladı. Eligül açıklamasında iddiaları reddederek belediye görevlilerinin tören alanında serbestçe fotoğraf ve video çekimi yaptığını savundu. Ancak tepkilerin büyümesi üzerine söz konusu paylaşımı kısa süre sonra sildi.



Silinen paylaşımın içeriği ise kamuoyunda geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Açıklamada CHP'li belediye yönetimine yönelik "fuhuşiyatta bulunmak" ve "iş insanlarından haraç istemek" gibi ağır ithamlar yer aldığı ileri sürüldü.



Tartışmaların büyümesi üzerine Ankara Valiliği olaya müdahil oldu. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da Eligül'ün açıklamasını sert bir dille kınayarak kaymakamlığın haddini aştığını ifade etti.

Ankara Valiliği inceleme başlattı



Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığının sosyal medyada yaptığı açıklamayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ayaş ilçemizde 23 Nisan kutlama programları kapsamında yaşanan bir konuya dair Kaymakamlığın sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu açıklama ile ilgili olarak valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı

İçişleri Bakanlığı, Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açıldığını duyurdu. .



Soruşturma kapsamında Mülkiye Müfettişi görevlendirildi.



Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirildi.