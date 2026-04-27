'Okula saldırı olabileceği' yönünde paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

'Bir memur siyasetçiyle polemiğe giremez'
'Bir memur siyasetçiyle polemiğe giremez'
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
İlksan'da muhalefet şerhi gizlendi. EBS tepki gösterdi
İlksan'da muhalefet şerhi gizlendi. EBS tepki gösterdi
İslam Memiş o gün için uyardı: Herkes hazırlığını yapsın!
İslam Memiş o gün için uyardı: Herkes hazırlığını yapsın!
'Hastaneler satılıyor' iddiasına açıklama: Sadece atıl taşınmazlar değerlendirilecek
'Hastaneler satılıyor' iddiasına açıklama: Sadece atıl taşınmazlar değerlendirilecek
Gülistan Doku soruşturmasında 2 hastane görevlisine adli kontrol
Gülistan Doku soruşturmasında 2 hastane görevlisine adli kontrol
Suriye imar ve inşa dönemi: 600 Türk müteşebbis sahada
Suriye imar ve inşa dönemi: 600 Türk müteşebbis sahada
Benzin ve motorine zam kesinleşti
Benzin ve motorine zam kesinleşti
THE 2026 Asya sıralaması açıklandı: Türkiye sıralamada 3. oldu!
THE 2026 Asya sıralaması açıklandı: Türkiye sıralamada 3. oldu!
Türkiye'nin istihdam hedefi: 3 yılda milyon genç!
Türkiye'nin istihdam hedefi: 3 yılda milyon genç!
MEB Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarları yayımlandı
MEB Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarları yayımlandı
Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam
Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam
İstanbul Ticaret Mahkemeleri tek çatıda toplanıyor
İstanbul Ticaret Mahkemeleri tek çatıda toplanıyor
Bakan Şimşek açıkladı: Yurt dışı gelirine 20 yıl vergi yok!
Bakan Şimşek açıkladı: Yurt dışı gelirine 20 yıl vergi yok!
Karahan: Enflasyonda bozulma olursa sıkılaşacağız
Karahan: Enflasyonda bozulma olursa sıkılaşacağız
Eski Tunceli Emniyet Müdürü Delen ifade verdi
Eski Tunceli Emniyet Müdürü Delen ifade verdi
AYM Başkanı açıkladı: Aynı suça ikinci ceza mümkün mü?
AYM Başkanı açıkladı: Aynı suça ikinci ceza mümkün mü?
Erdoğan: Meslekler dönüşüyor, istihdam alanında ezberler bozuluyor
Erdoğan: Meslekler dönüşüyor, istihdam alanında ezberler bozuluyor
Bakan Şimşek: Vergi mimarisinde küresel ölçekte en üst ligde olmak istiyoruz
Bakan Şimşek: Vergi mimarisinde küresel ölçekte en üst ligde olmak istiyoruz
Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 sürekli işçi alımı yapacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 157 sürekli işçi alımı yapacak
Otomotiv devi Honda satış faaliyetlerini sonlandırıyor
Otomotiv devi Honda satış faaliyetlerini sonlandırıyor
Türkiye o Başsavcıyı konuşuyor: Kız çocuk annesiyim, Gülistan benim de kızım
Türkiye o Başsavcıyı konuşuyor: Kız çocuk annesiyim, Gülistan benim de kızım
Vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonu: 11 gözaltı
Vergi müfettişlerine 'rüşvet' operasyonu: 11 gözaltı
KDK'den sağlık kuruluşlarında denetimin güçlendirilmesi için tavsiye kararı
KDK'den sağlık kuruluşlarında denetimin güçlendirilmesi için tavsiye kararı
İstanbul'da bahis çetesi operasyonu: 123 milyon TL'lik işlem hacmi
İstanbul'da bahis çetesi operasyonu: 123 milyon TL'lik işlem hacmi
Yurtdışı ilaç alımına yeni düzen
Yurtdışı ilaç alımına yeni düzen
Katillerin tamamı erkek! Saldırganların yüzde 87'si aynı okulun öğrencisi
Katillerin tamamı erkek! Saldırganların yüzde 87'si aynı okulun öğrencisi
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı
O üniversite, Bilimsel Proje sayısını 133'ten 1000'e yükseltti
O üniversite, Bilimsel Proje sayısını 133'ten 1000'e yükseltti
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi yasaklandı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi yasaklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Okula saldırı olabileceği' yönünde paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

Erzincan'da "okula saldırı olabileceği" yönünde sosyal medya paylaşımı yapan 1 zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 20:08, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 20:09
Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarından halkı korku ve paniğe sürükleyen ve yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Ekipler gerçekleştirdikleri çalışmada, hesap sahibi N.E. ile suça sürüklenen çocuklar R.K. ve S.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.K. tutuklandı. N.E. adli kontrol şartı ile S.D. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan kamu düzenini olumsuz etkileyen, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, olayları çarpıtan, kasıtlı biçimde dezenformasyon üreten ve toplumda kin ve düşmanlık duygularını körükleyen paylaşımlar yaptıkları değerlendirilen, İstanbul'da 2, İzmir, Erzurum, Bursa ve Gaziantep'te birer olmak üzere toplam 6 hesap sahibiyle ilgili işlem başlatılması için bildirimde bulunuldu.

Yine çalışma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici, kamu düzenini tehdit edici ve kamu barışını bozmaya elverişli, dezenformasyon amaçlı, toplumda infial oluşturmaya yönelik" yapılan paylaşımların yayılmasını engellemek amacıyla toplam 70 URL adresine erişimin engellenmesi ve içeriğin çıkarılması kararı alınması sağlandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber