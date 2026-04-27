İmamoğlu suç örgütü davasında Adem Soytekin'in savunma sırası öne alındı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 27. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada, rüşvet ve yolsuzluk sebebiyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı tutuklu sanık Mehmet Pehlivan'ın savunmasının alınmasına devam edildi. Mehmet Pehlivan savunmasında, "Ben Çorlu'da yüksek güvenlikli hapishanede kalıyorum. Kuyu tipi hapishane deniyor. 5 metre avlusu var. Etrafındaki uzun duvarlar nedeniyle kendinizi kuyuda hissediyorsunuz. Benim kızımla geçiremediğim günleri tanzim edeceğiniz bir para yok" dedi.

Duruşmada ardından tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu söz aldı. İmamoğlu, 22 Nisan günü görülen duruşmada söz verilen sanık Adem Soytekin'in "Konuyu bildikleri için konuşmamı engellemeye çalışıyorlar" ifadeleri ve dilekçe sunarak savunmasının öne alınması hakkında konuştu. İmamoğlu, "Adem Soytekin'in talebi doğrultusunda savunmasını almaya karar verdiniz. Ben kimsenin savunma hakkına zeval gelmesini istemem. Herkesin savunma hakkı kutsaldır. Adem Bey'in de pozisyonunun itirafçı, bana göre 'iftiracı' olmasının önemi yok. Adem Bey'in tehdit ve baskı altında olduğuna yönelik ifadeleri var. Adem Bey başka yerde bekletiliyor. Beni ayakta karşıladı, selamlaştık. Nasıl bir tehdit bu bilmiyorum. Ben veya hiçbir arkadaşımızın böyle bir diyaloğu yaşadığını görmedim, duymadım. Adem Bey bugün burada tutuklu yargılanıyor. Her arkadaşım gibi onun tutuksuz yargılanmasını isterim. Herkesin tutuksuz yargılanma hakkı var. Burada baskı altında hissedecek hiç kimse hiçbir davranışta bulunmaz" diye konuştu.

Duruşmada ardından Mehmet Pehlivan'ın avukatları savunma yaptı. Avukatların ardından duruşma, yarın Adem Soytekin'in savunması ile devam edilmek üzere ertelendi.