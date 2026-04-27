'Bir memur siyasetçiyle polemiğe giremez'
Annesinin elinden kurtulup yola fırlayan Aybars servis aracının altında can verdi

Karabük'te annesiyle marketten çıktıktan sonra elinden kurtularak yola fırlayan 3 yaşındaki çocuk, servis aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti. Acılı anne ve babanın feryatları ise yürek dağladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2026 20:33, Son Güncelleme : 27 Nisan 2026 20:34
Kaza, saat 17.00 sıralarında 5000 Evler Mahallesi 33. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci servisini tamamladıktan sonra evine gitmek üzere yola çıkan ve marketten alışveriş yaptığı öğrenilen Yavuz S. idaresindeki 78 S 0073 plakalı servis aracı, 39. Cadde istikametine seyir halindeyken market çıkışında annesi Halime Pehlivanoğlu ile yürüdüğü sırada elinden kurtularak yola fırlayan 3 yaşındaki Aybars Pehlivanoğlu'na çarptı. Servis aracının altında kalan küçük çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası olay yerine gelen baba Hakan Pehlivanoğlu sinir krizleri geçirdi. Babanın ambulans içinde "Aybars'ım yok, Aybars'ımı getirin" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından küçük Aybars'ın cenazesi tabuta konularak, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, servis sürücüsü gözaltına alındı.

